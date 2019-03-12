12 Mart 2019, 09:23
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Fikret Orman'dan Güneş'e: Bu Takımın Sana İhtiyacı Var

Fikret Orman, tepkilerin ardından istifa etmek istediği iddia edilen Güneş'i, "Şampiyonlar Ligi kulübün geleceği için önemli. Şansımız devam ediyor. Bu takımın sana ihtiyacı var" sözleriyle ikna etti.

Kartal'da Teknik Direktör Şenol Güneş'in Konya maçının ardından istifa etmek istediği ancak Başkan Fikret Orman'ın ikna etmesiyle vazgeçtiği öğrenildi. Maç sonu takımı saha ortasına getirip, tribünleri alkışlatan Güneş, istifa sesleri yükselince elini sallayarak 'tamam' işareti yaptı.

ÖZVERİLİ OLMAMIZ GEREKİYOR

Şenol Hoca'nın o anda istifa kararı aldığı ve Başkan Fikret Orman soyunma odasına gelince bu konuyu görüştüğü öğrenildi. Bu nedenle maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamayı normalden daha geç yapan Kartal'ın hocasını Başkan'ın ikna ettiği öğrenildi. Orman, Güneş'e, "Hocam taraftarın tepkisi her zaman oluyor. Bize karşı da tepkiler var. Ancak bizim özverili hareket etmemiz lazım" dedi.

BIRAKIRSAN TAKIM ZARAR GÖRÜR

Kartal'ın patronu daha sonra, "Şu anda takımın ilk iki şansı sürüyor. Şampiyonlar Ligi kulübün geleceği için çok önemli. Takım bazen istemediğimiz skorlar alsa da iyi futbol oynuyor. El birliği ile yola devam edelim ve hedefimize ulaşalım. Şimdi görevi bırakırsan takım zarar görür" diyerek sözlerini tamamladı. Güneş de Orman'ın bu konuşması sonrasında göreve devam etme kararı aldı. (Star)

Kartal, Fikret Orman, Spor


YORUMLAR (11)
ZUDAYLI: fiko başkan bravo doğru söylemiş ikincilik şansımız devam ediyor lig sonuna kadar kalmalı Şenol Güneş
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REDKİT: FİKRET, BEŞİKTAŞI TERKET. . .
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  • BEŞİKTAŞK : O BEĞENMEDİĞİN FİKRET ORMAN, YILDIRIM DEMİRÖRENİN ÇALIP ÇIRPTIĞI TAKIMI 20 SENE DAHA GERİLETTİĞİ DÖNEMDE O ZOR ZAMANDAN BEŞİKTAŞI ÇIKARTIP ŞENOL GÜNEŞ VE SLAVEN BİLİC İLOE TAKIMI BAŞARIDAN BVAŞARIYA KOPŞTURDULAR. SEN HALA UTANMADAN NE KONUŞUYOSUN BURDA. TAMAM ŞENOL GÜNEŞ BEŞİKTAŞTA SÜRESİNİ DOLDURDU BENDE FARKINDAYIM AMA GEÇMİŞE DÖNÜP EĞER Bİ BAKARSAN, BU ZAHMETİ VERİRSEN BİZİM ŞENOL GÜNEŞE NE KADAR ÇOK VEFA BORCUMUZ VAR ANLARSIN. DAHA DÜNKÜ BEBELER GELMİŞLER BURDA KLAVYE ERKEKLİĞİ TASLIYORLAR. .
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İZMİT ÇARŞI: Beşiktaş kimsenin babasının çiftliği değildir. Fikret Orman istifa!
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EURO: Şenol Hocanın da Yıllık prim ve promosyolar hariç 3, 2 Milyon Eur ihtiyacı var
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