Fikret Orman'dan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya Ziyaret

Beşiktaş Kulübü
Başkanı Fikret Orman
, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yerlikaya'nın makamında gerçekleşen ziyarette, ikinci başkanımız Serdal Adalı
, muhasip üye, basketboldan sorumlu icra kurulu üyemiz Ahmet Cihat Kumuşoğlu, Kartal
Yuvalarından sorumlu icra kurulu üyemiz Hüseyin Mican, taraftar ve derneklerden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Hakan Özköse
ve transfer komitesi üyemiz Melih Aydoğdu da yer aldı." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada Fikret Orman'ın, Vali Yerlikaya'ya görevinde başarılar dilediği ve isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye ettiği bildirildi.
Serdal Adalı,Beşiktaş Spor Kulübü,İstanbul Valisi,Fikret Orman
05 Aralık 2018 Çarşamba 20:56