18.06.2019 13:17
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Fikret Orman'dan Quaresma tepkisi: Parasını verin, gönderin gitsin

Alacakları yüzünden Beşiktaş'a ihtar çektiği söylenen Quaresma'ya Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan sert tepki geldi.

Portekizli futbolcu Quaresma'nın, Beşiktaş'tan Subat ayından beri maaşını alamadığı ve bu yüzden kulübe ihtar gönderdiği belirtilmişti. Yaklaşık 1 milyon eroluk alacağının ödenmesi için verdiği süre bugün dolacak olan Q7, bu hareketiyle Başkan Fikret Orman'ı adeta çıldırttı.

"PARASINI VERİN GÖNDERİN"

Fanatik'te yer alan habere göre; Konuyu İkinci Başkan Serdal Adalı'yla birlikte değerlendiren Başkan Orman'ın, "Kulüpten adeta servet kazandı. En kritik maçlarda takımı yalnız bıraktı. Bir de kalkmış şikayetçi olmuş. Ödemelerdeki gecikme her kulüpte olduğu gibi bizde de var. Parasını verin, gönderin gitsin" dediği öğrenildi.

SERDAR ADALI DA FİKİR DEĞİŞTİRDİ

Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'a ilk transferinde büyük rol oynayan ve tecrübeli kanat oyuncusuyla arasındaki abi-kardeş ilişkisi bilinen Adalı'nın da ilk etapta bu oyuncunun kalması yönünde görüş bildirmesine rağmen son gelişme sonrasında kararını değiştirdiği kaydedildi.

Kara Kartal'la 1 yıllık daha kontratı bulunan Ricardo Quaresma, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 34 maça çıkıp 4 gol ve 14 asistlik performans sergilemişti. 35 yaşındaki futbolcu, şu anda ülkesi Portekiz'de ailesiyle birlikte tatilde bulunuyor.

Fikret Orman'dan Quaresma tepkisi: Parasını verin, gönderin gitsin

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YORUMLAR (3)
FRANKFURT:Mursi için istanbuldaki şaytanlar bir araya gelmiş şaytanlar ordusu
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KEMAL:yalan haber inanmayın. bunlar basit medyanın basit oyunları.
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TİM0135:Fiko çok çakal oldun, yapay gerginliği sen çıkardın, adam hakkını isteyince haksız mı oluyor!
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