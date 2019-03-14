14 Mart 2019, 09:07
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Fikret Orman'dan Süper Lig Maçları İçin 10 Milyon Dolarlık Anlaşma

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Japonya ziyaretinde Süper Lig maçlarının orada da yayınlanması için 10 milyon dolarlık anlaşma yaptığı belirtildi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Japonya'da yaptığı temaslar sonucunda 10 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı öğrenildi. Orman ayrıca Japonya'nın San-en NeoPhoenix basket takımıyla kardeş kulüp olmak için anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

SÜPER LİG MAÇLARI

Başkan Fikret Orman'ın Kulüpler Birliği için de görüşmelerde bulunduğu gelen bilgiler arasında. Bu görüşmelerde Orman'ın tüm Süper Lig maçlarının Japonya'da naklen yayınlanması için anlaşmalar imzalayacağı da öğrenildi. Bu arada Orman dün Japonya Futbol Federasyonu CEO'su Suhara Kiyotaka ile de bir görüşme gerçekleştirdi. (Takvim)

Beşiktaş, Japonya, Fikret Orman, Spor


YORUMLAR (6)
BESİKTAŞLI: iyiki beşiktsşın başında senin gibi biri var
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GS 1905: Nerde boş beleş adam var, mal mal yorum yapmıs burda, adam klube para kazandırmıs iste daha napsın
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ENES: Damat gitsin ekonomi bakanı fikret bey olsun
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BARİS: Bu parayida cebe indir gider ayak fiko
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ANDSMERO: TURKIYEDE 1 TANE MILLETVEKILI SENIN YAPTIGIN TICARETI YAPMIYOR FİKO
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