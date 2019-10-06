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Fikret Orman: "Dorukhan, devreyi kapattı gibi gözüküyor"

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Alanyaspor maçında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan siyah-beyazlı takımın genç oyuncusu Dorukhan Tokgöz'ün durumuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "İki tane milli takım arası var, bu onun ve bizim takımın avantajı olur...

06.10.2019 21:45Fikret Orman:
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Alanyaspor maçında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan siyah-beyazlı takımın genç oyuncusu Dorukhan Tokgöz'ün durumuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "İki tane milli takım arası var, bu onun ve bizim takımın avantajı olur inşallah ama devreyi kapattı gibi gözüküyor" dedi.
Süper Lig'in 7. haftasında İstanbul Park'ta gerçekleştirilen Beşiktaş - Alanyaspor maçında ciddi bir sakatlık yaşayan Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dorukhan Tokgöz hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, hastaneye gelerek oyuncuyla sohbet edip, doktorlardan bilgiler aldı.
"BU DEVREYİ KAPATTI GİBİ GÖZÜKÜYOR"
Hastanede, genç oyuncuyu ziyaret eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Futbolun içinde olan şeyler. Futbolcu için sakatlık da var, her şey var. Takımımız üzerinde, camiamız üzerinde, olumsuz bir hava vardı. Bu maçtaki galibiyete gerçekten ihtiyacımız vardı. Ona sevinelim derken, çocukların sakatlıklarına üzüldük. Allah tedavisi olan hastalıklar versin. Yarın ameliyat olacak, en kısa zamanda takıma dönmesini bekleyeceğiz. Güldük, biraz. Tabi ki futbolcu hep oynamak ister. Ameliyattan sonra fizik tedavisi, güçlendirme, uzun bir süre alacaktır. 1,5 ay sonra herhalde koşmalara falan başlar. İki tane milli takım arası var, bu onun ve bizim takımın avantajı olur inşallah ama devreyi kapattı gibi gözüküyor" dedi.
"BEŞİKTAŞ'TA ESEN HAVA BAŞKA KULÜPLERDE ESMİYOR"
Galibiyetin önemini anlatan Başkan Orman, "Bugün galibiyet almak önemliydi. Daha ligin çok başı ve maalesef takımımızdaki puan farklılıkları ki, Beşiktaş'ın bu puanda olmaması lazım. Lig enteresan bir lig. Bu esen hava başka kulüplerde esmiyor. Bunu da Beşiktaşlıların kendi içinde sorgulaması lazım" dedi.
(İHA)

Fikret Orman, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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