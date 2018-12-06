06 Aralık 2018 Perşembe 18:48



06 Aralık 2018 Perşembe 18:48

"Kulüpler Birliği'nin görevi kulüplerin ortak menfaatidir""Kimsenin Galatasaray Kulübü karşısında olma niyeti yoktur""Teknoloji hata yapmaz, hatayı yapan insanlar""Bizim rekabetimiz sahada""Biz ortak menfaatlerimiz için buradayız""Mustafa Cengiz ile konuşmamız lazımdı"Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK/ İSTANBUL,Kulüpler Birliği Vakfı, gündem maddelerini görüşmek üzere birliğin Maslak'taki ofisinde bir araya geldi. Toplantının ardından başkan Fikret Orman, yardımcıları Erol Bedir ve Adil Gevrek ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Hiçbir kulüp arasında bağ kopukluğu olmadığını söyleyen Fikret Orman, "Hiçbir kulüp arasında bağ kopukluğu yoktur. Burada katılan başkanlar metnin yüzde yüz arkasındadır. Zaten amaç bir kulübü karşıya almak değil, Kulüpler Birliği olarak yapılan yanlışların karşısında duran bir kuvvet olduğunu göstermektir. Hakem hatası yapılmışsa bile hakemlerin kendi içerisinde dinlendirilmesidir. Bunlar hiçbir zaman kamuoyu önünde cezalandırılmaz. Kulüplerle oy birliği ile aynı şeyi konuştuk. Kulüpler Birliği içerisinde çatırdamalar var, konuşuluyor. Hiç böyle bir şey olmamıştır. Bizim Kulüpler Birliği olarak yaptığımız en büyük hata Mustafa Cengiz'e de intikal ettirmememizdir. Benim o gün yurt dışında çok önemli toplantım vardı. Aramızda iletişim kopukluğu oldu. Galatasaray çok değer verdiğimiz, Kulüpler Birliği'nin çok önemli biri üyesi. Onların da bu yanlış anlaşılmayı kaldıracaklarını düşünüyorum. Bizim niyetimiz sarihtir" ifadelerini kullandı."KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN GÖREVİ KULÜPLERİN ORTAK MENFAATİDİR"Galatasaray'ın Kulüpler Birliği toplantısına katılmaması hakkında da konuşan Orman, "Bunlar olur. Bugün olur, yarınki toplantıya katılırlar. Bunlar büyütülecek bir şey değil. Kulüpler Birliği'nin görevi kulüplerin ortak menfaatidir. Böyle kararlar alınması büyük camialar için kolay olabilir ama ligin kalitesini yükseltebilmek için adaletli bir yönetim olması lazım. Bu karar alınabiliyorsa bütün kulüpler için alınıyor olması lazım. Bundan önce böyle bir karar alınmamış. Bundan sonra da alınmasın. Böyle bir karar varsa bu ligde de hakem kalmaz. Her maçta hatalar yapılıyor. Her maçtan sonra hakemin kamuoyu önünde cezalandırmaya dönersek Türk hakemlerine de büyük zarar verileceğimizi düşünüyoruz. MHK Başkanı'nın bize söylediği 'Bu lig, bu hakemlerle yönetilecek' dedi. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hakemler hata yaparsa bunun cezalandırması kamuoyu önünde olmaz. Dinlendirilir ama açıklanan bir şey değildir. 18 kulüp de bu ligin oyuncusu" dedi."KİMSENİN GALATASARAY KULÜBÜ KARŞISINDA OLMA NİYETİ YOKTUR"Hiçbir takımının Galatasaray Kulübü'ne karşı olma gibi bir niyeti olmadığını ifade eden Orman, "Kulüpler Birliği toplantılarında bir imza olur. Kulüpler Birliği toplantısında bir karar alınırsa bir imza atılır. Onun haricinde yapılanlar Kulüpler Birliği tarafından yürütülen işlerdir. Biz oy birliği ile seçilmiş bir yönetimiz. Hiçbir kulüpten imza istemedik ki altında imza attık mevzusu olsun. 17 kulüp bunun üzerinde mutabıktır dedik. İmza atılmıştır diye yazı yoktur. Mevzuyu başka yere getirmek Türk futboluna fayda sağlamaz. Kimsenin Galatasaray Kulübü karşısında olma niyeti de yoktur. Haddi de yoktur. Burası Kulüpler Birliği" diye konuştu."BİZİM REKABETİMİZ SAHADA"Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'nın dinlendirilmesinin MHK'nın kararı olduğunu belirten Orman, "Bu bahsettiğiniz iki hakem bizim maçlarımızda da hata yapmıştır. Bizim maçlarımızda da büyük hatalar olmuş olabilir. Ben hakem şahsiyetinde konuşmuyorum. İlkesinden bahsediyorum. Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'nın dinlendirilmesi MHK'nın kararıdır. Burada tartışılan konu onların dinlendirilmesi değil, kamuoyu önünde bunlara ceza verilmesidir. X bir kulübün maçında hata olduğunda hata yapıyor musunuz? Bundan evvel yaptınız mı? Bunun bir kulüple alakalı olması doğru değildir. Galatasaray bizim önemli bir üyemiz. Mustafa Cengiz ile görürsem tabi konuşurum. Biz birbirimize düşman değiliz. Abdurrahim Albayrak benim yakın dostum. Bizim rekabetimiz sahada. Galatasaray ile alakalı ne şeyimiz olabilir" ifadelerini kullandı."BİZ ORTAK MENFAATLERİMİZ İÇİN BURADAYIZ"Kulüpler Birliği'nde yapılan açıklamanın şanssız bir döneme geldiğini söyleyen Orman, "Sıkıntının özü Galatasaray'a niçin bildirilmedi. Hafta sonu şanssız bir döneme denk geldi Galatasaray ile maç vardı. Onun için de bir hata yaptık. Niyetimiz ne Galatasaray aleyhinde bir şey yapmak ne de böyle bir haddimiz var. Kulüpler Birliği kimsenin yeri değil. Biz ortak menfaatlerimiz için buradayız. Bugün burada olan kulüpler metnin arkasında olduğunu herkes ifade etti" sözlerini sarf etti."MUSTAFA CENGİZ İLE KONUŞMAMIZ LAZIMDI""Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile konuşmamız lazımdı burasını hata olarak kabul ediyorum" diyen Orman konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hakemlerimiz hata yapıyorlar. Benim Beşiktaş Başkanı olarak serzenişlerim oldu. Bundan sonra da olacaktır. Hakem hata yapmıyor demiyorum. Bu kararı bütün kulüpler için alıyorsa Türkiye'de hakem kalmaz. Eğer bir kulüp için yapıyorsanız onun maçına çıkan hakemler nasıl çıkacak. Doğru bir tane. Ortada bir cinayet varsa. Cinayeti konuşmuyoruz şu anda. Adam otobüsten indi, adam sağa dönerken adama çarptı. Ortada bir cinayet varsa suç vardır. Ortada bir yanlış var. Biz onu düzeltmeye çalışıyoruz. Bunu Başkan Mustafa Cengiz ile konuşmamız lazımdı. Burasını hata olarak kabul ediyorum. Bunun için Kulüpler Birliği'nin görevi ve niyeti budur.""TEKNOLOJİ HATA YAPMAZ, HATAYI YAPAN İNSANLAR"Teknolojinin hata yapmayacağını, hatayı yapanların insanlar olduğunu belirten Orman, "VAR doğru bir sistem. Sistemi yöneten insanlar. Sahada olan bir hakem. VAR'ın başındakilerde insan. Teknoloji hata yapmaz. Hatayı yapan insanlar. Hatayı yapan insanların eğitimle daha hataya götürmesi lazım. Yoksa araba dururken kaza yapmaz. Onu kullanan kaza yapıyor. VAR hata yapma seviyesini daha aşağıya çeken bir sistem. Ben ilk günden beri arkasında olduğumu söyledim. Hakemin yaptığı hata VAR'dan dönsün tekrar doğru ne ise o olsun. Biz sahanın dışında bir yerde kazanma niyetinde olmadık, hiçbir zamanda olmayacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜFikret Orman'ın açıklamaları