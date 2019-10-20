Haberler » Güncel » Fikret Orman: 'İç çekişmeler Beşiktaş'a zarar verir'

Fikret Orman: "İç çekişmeler Beşiktaş'a zarar verir"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Hep beraber yeni başkanımıza destek olmamız lazım. İç çekişmeler Beşiktaş'a zarar verir. Biz bunu son süreçte sağlayamadık, inşallah yeni dönemde yeni başkanla sağlanır" diye konuştu.

20.10.2019 16:00Fikret Orman:
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Hep beraber yeni başkanımıza destek olmamız lazım. İç çekişmeler Beşiktaş'a zarar verir. Biz bunu son süreçte sağlayamadık, inşallah yeni dönemde yeni başkanla sağlanır" diye konuştu.
Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlık seçimi için oy kullanmaya Başkan Fikret Orman da geldi. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Orman, "Hayırlı olsun bütün arkadaşlara. Demokratik bir seçim oluyor. Daha evvel de söyledim, bu seçim 1 gün. Seçimden sonra yeni yönetimin yaklaşık bin günlük icraat dönemi var. Hep beraber yeni başkanımıza destek olmamız lazım. İç çekişmeler Beşiktaş'a zarar verir. Biz bunu son süreçte sağlayamadık, inşallah yeni dönemde yeni başkanla sağlanır" dedi.
(Ozan Buğra Koşar - Bora Akyol - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Fikret Orman, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:15 Güneşi gören vatandaşlar Sarayburnu'nda deniz girdi
17:14 Profesyonel taşıyıcılardan Barış Pınarı'na destek konvoyu
17:14 YÖK, 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılması kararını bir yıl erteledi
17:09 Başkan Deveci: "Atakum'da 'Engelsiz Yaşam Alanı' oluşturacağız"
17:13 Çiftçiler, traktörleriyle 'Barış Pınarı Harekatı'na destek oldu
17:12 Şehit asker, Hakkari'de törenle memleketine uğurlandı
17:12 Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık için tören düzenlendi
20.10.2019 17:16:35