Fikret Orman ile Ali Koç, BJK TV-FB TV Ortak Yayınında Konuşacak!

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde ise iki takım başkanları arasında fair play rüzgarları esiyor.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbi öncesinde 15.00'te bir araya gelecek ve bu buluşma BJK TV ile FB TV'den canlı olarak yayınlanacak. Bu yayın, Türk futbol tarihinde iki büyük takımın başkanları arasında yapılmış ilk program olarak tarihe geçecek.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI