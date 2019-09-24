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Fikret Orman'ın istifa edeceğini açıklamasının ardından Beşiktaş hisseleri uçuşa geçti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın görevi bırakacağını açıklamasının ardından Borsa İstanbul'da Beşiktaş hisseleri 15 dakika içerisinde 1,69 liradan 1,78 liraya çıktı.

24.09.2019 14:04

Haberler.com

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Beşiktaş'ta bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum, olağanüstü genel kurula gideceğiz" diyerek görevi bırakacağını açıklamasının ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş hisseleri 15 dakika içerisinde 1,69 liradan 1,78 liraya çıktı.

YÜKSELİŞ SONRASI SATIŞ BAŞLADI

Orman'ın istifasının olumlu olarak algılanmasının ardından hisselerde yüzde 5 artış yaşanmış oldu. Söz konusu yükseliş sonrası Beşiktaş hisselerinde satışlar yaşandı.

YÜZDE 2,34 ARTIŞ YAŞANDI

Satış sonrası saat 12.20 civarında 1,73'e gerileyen hisseler tekrar artarak 1,75 liraya yükseldi. Böylece öğle arası itibarıyla Beşiktaş hisselerinde yüzde 2,34 artış yaşanmış oldu.

Fikret Orman'ın istifa edeceğini açıklamasının ardından Beşiktaş hisseleri uçuşa geçti

Borsa İstanbul, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor, Ekonomi

YORUMLAR(4)
VATANDAŞ:gaza getirmeyin hisse günlük bazda 5 civarı artmış . . .
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GS Lİ:NASIL SEVİNDİLERSE :d
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ANTİ-HİMMET:birader biz senin suriyene karışmıyoruz. Sen de bizim Türk takımı olan BEŞİKTAŞ ile ilgili yorum yapma. İlla yapacaksan da git sömürgesi olduğunuz yani diğer vatanınız olan fransız ligine yap.
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BAYA:SANANE FRANSIZ
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8 5
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