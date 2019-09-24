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Abdullah Avcı, Fikret Orman'ın istifa kararını canlı yayında öğrendi

Beşiktaş'ta 7 yıldır başkanlık yapan Fikret Orman, bugün yaptığı açıklamayla görevinden istifa edeceğini açıkladı. Orman'ın bu kararını sezon başında göreve başlayan ve kötü sonuçlar alan Abdullah Avcı'nın canlı yayında öğrendiği aktarılırken, görevine devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.

24.09.2019 14:17

Beşiktaş'ta sezon başında göreve getirilen Abdullah Avcı'nın, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın istifa kararını televizyondan öğrendiği ve büyük bir şok yaşadığı öğrenildi.

BASIN TOPLANTISINDA ÖĞRENDİ

En çok sorulan sorulardan biri de, "Abdullah Avcı istifa edecek mi?" Avcı'nın, Orman'ın görevden ayrılma kararından haberdar olmadığı ve tüm spor kamuoyu gibi bugünkü basın toplantısında öğrendiği ortaya çıktı.

ACELE KARAR ALMAYACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Abdullah Avcı'nın süreci yakından takip edip, sonrasında kararını vereceği öğrenildi. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Avcı'nın şu an için herhangi bir radikal karar almayacağı ve kulübün olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından yol haritasını belirleyeceği ifade ediliyor.

KONGREYİ BEKLEYECEK

Olağanüstü genel kurulda yeni bir yönetim göreve geldiği takdirde Avcı'nın, yeni yönetimin tavrını bekleyeceği ve ona göre Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili kararını vereceği bildiriliyor.

Bu sezon Beşiktaş'la sözleşme imzalayan Avcı'nın 2021 Mayısına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Abdullah Avcı, Fikret Orman'ın istifa kararını canlı yayında öğrendi

Abdullah Avcı, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR(22)
TURAN:en iyisi avcı şimdilik
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SİNYOR:İKTİDAR YALAKASI BAŞAKŞEHİR''DE İYİYDİ SÜPER TEKNİK DİREKTÖRDÜ İŞLER DEĞİŞTİ TABİ BOŞLUĞA DÜŞTÜ
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4 0
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EFENDİADAMANKARA:Garibim şaşkın şaşkın bakınıyor. Nerede o sezon başındaki BJK tesislerini gezişindeki ''yerli Mourinho'' edası. Bir de ''acele karar vermeyecekmiş''. . Ne güldüm yahu. Seni oraya herkese rağmen getiren adam istifa etmiş, Bekleyecek ki tekrar seçime girsin ve kazansın. .
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12345:boncuk başkan ve avareleri teker teker giderken bu belediye yalakçısı durursa helal oslun derim ne yüz varmış adamda
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BJK:GÜLE GÜLE SANA GÜLE GÜLE , GÜLE GÜLE SANA GÜLE GÜLE
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SERGEN YALÇIN:açılın ben geliyorum
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17 4
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ADINIZI YAZIN:fener bjk elele kümeye
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4 11
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SRGN10:çare sergen yalcın =)
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Q7:çok şükür
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KARA KARTAL:çok şükürler olsun inşallah abdullah avcıda gider, Beşiktaş ta sergen yalçın gelir. o zaman beşiktaş beşiktaş gibi oynar önünü görür. yeter artık bu kadar rehavet ve kötü yönetim.
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