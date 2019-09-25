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Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası gözler Kulüpler Birliği'nde

Beşiktaş Başkanlığı'ndan istifa edeceğini açıklayan Fikret Orman, bu istifasıyla Kulüpler Birliği Başkanı unvanından da istifa etmiş olacak.

25.09.2019 14:07Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası gözler Kulüpler Birliği'nde
Beşiktaş Başkanlığı'ndan istifa edeceğini açıklayan Fikret Orman, bu istifasıyla Kulüpler Birliği Başkanı unvanından da istifa etmiş olacak. Kulüpler Birliği Vakfı'nda yeni başkanın kim olacağı ise merak konusu.

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararı almasının ardından gözler Kulüpler Birliği'ne çevrildi. Kulüpler Birliği Vakfı'nın da başkanlığını yapan Orman'ın görevden ayrılması durumunda, vakıf seçime giderek yeni başkanını seçecek. Kulüpler Birliği'nde başkan vekili olan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, şu anda kendilerinin de beklemede olduğunu belirterek, "Öncelikle başkanın kararını açıklaması lazım. Süreci bilmiyoruz. Hemen mi bırakacak bilmiyoruz. Dolayısıyla işin Beşiktaş boyutu hallolmadan Kulüpler Birliği konusunda bir şey söylememiz doğru değil. Vekili olarak bana da bir şey söylenmedi. Fikret Başkan'ın görevi bırakması durumunda, aynı Dursun Özbek döneminde olduğu gibi yine bir seçim yapılır ve Kulüpler Birliği Başkanı belli olur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kulüpler Birliği Vakfı, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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