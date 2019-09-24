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Fikret Orman'ın ani istifa kararı sonrasında sosyal medya karıştı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın istifasına ilişkin açıklamasının ardından sosyal medya karıştı.

24.09.2019 14:49

Fikret Orman, Beşiktaş, Spor


YORUMLAR(10)
FURKAN:Şu galatasarayınızı herşeye sokmayın yeter artık usandı herkes bu laçka kulüpten. Bildiri Türk futbolunun genelini ilgilendiriyordu gs kendini niye bu kadar özel görüyor?? Bu haberin içeriği BJK nin iç işleri ile ilgili başkan kalır gider helalleşme mevzusuna gelince bildiriden önce gs nin son 30 yılda hakkını yemediği kulüp ve futbolun içinde olan insan kalmadı önce onların helalliğini alacak
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BJK:GALATASARAY-KONYASPOR MAÇINDA FİLM KOPTU ZATEN . TARAFLI TARAFSIZ HERKES GÖRDÜ PENALTI YOKTU , YAN HAKEMDE UYARIDA BULUNDU PENALTI YOK DİYE . FUTBOLU LEKELEDİLER TAMAMEN . VE O HAKEMLER HALA GÖREVİNİN BAŞINDA BELKİDE ŞİMDİ GÜLÜYORLARDIR BU YORUMLARA
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AHMET NUR ÇEBİ..ONA YAKIŞIR:egooo
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ARİF:Geçenler unutulur. Bu nankörlüğün dniskası hani büyük başkan diye bağırdığınız günler
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KASTAMONULU:SENİN YOKLUĞUN BİLE BEŞİKTAŞA KAZANDIRIYOR. BAK 10 DAKİKADA BEŞİKTAŞ HİSSELERİ 5 KAZANDIRDI :)))
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KASTAMONULU:GALATASARAYLA HELALLEŞ BENCE. ÇÜNKÜ KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANI İKEN BİLDİRİ HAZIRLAYAN ÜÇLÜNÜN BAŞINDA SEN VARDIN. GÜMÜŞDAĞ ZATEN DÜN GECEKİ MAÇTA HATASINI ANLAMIŞTIR. ALİ KOÇU ZATEN YAZMAYA GEREK YOK. ONU CİDDİYE ALANDA YOK.
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FURKAN:Şu galatasarayınızı herşeye sokmayın yeter artık usandı herkes bu laçka kulüpten. Bildiri Türk futbolunun genelini ilgilendiriyordu gs kendini niye bu kadar özel görüyor?? Bu haberin içeriği BJK nin iç işleri ile ilgili başkan kalır gider helalleşme mevzusuna gelince bildiriden önce gs nin son 30 yılda hakkını yemediği kulüp ve futbolun içinde olan insan kalmadı önce onların helalliğini alacak
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NILGÜN VEREN:BRAVO - KASTAMONULU - YORUMUN TAM OTURMUS CANIM BENIM. BRAVO , BRAVO, BRAVO
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FB:he he he sizi çok ciddiye alan var embesil
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.:mal mısın
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