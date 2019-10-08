Fikret Orman'ın tekrar aday olacağı iddia edildi!

Olağanüstü seçim kararı alan Başkan Fikret Orman'dan flaş bir karar geldi. BeIN Sports'un haberine göre Orman yarın saat 11.30'da Vodafone Park'ta bir basın toplantısı düzenleyecek. Beşiktaş'a yakın kaynaklar, Başkan Orman'ın yarınki basın toplantısında başkan adaylığını açıklayacağını belirtti.

BİR TEK İSMAİL ÜNAL DİVANA BAŞVURMUŞTU

1-1 biten Medipol Başakşehir maçında Beşiktaşlı taraftarların yaptığı, "Fikret Orman paralar nerede" tezahüratlarının ardından başkanlığı bırakma kararı alan Orman, 4-1'lik Trabzonspor maçına da gitmemişti. Beşiktaş'ta sadece eski Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal adaylık için gereken imzaları Divan Kurulu'na iletti.