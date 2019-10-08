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Fikret Orman'ın tekrar aday olacağı iddia edildi!

Yarın 11.30'da Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyecek olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın başkanlığa adaylığını açıklayacağı iddia edildi.

08.10.2019 20:01

Olağanüstü seçim kararı alan Başkan Fikret Orman'dan flaş bir karar geldi. BeIN Sports'un haberine göre Orman yarın saat 11.30'da Vodafone Park'ta bir basın toplantısı düzenleyecek. Beşiktaş'a yakın kaynaklar, Başkan Orman'ın yarınki basın toplantısında başkan adaylığını açıklayacağını belirtti.

BİR TEK İSMAİL ÜNAL DİVANA BAŞVURMUŞTU

1-1 biten Medipol Başakşehir maçında Beşiktaşlı taraftarların yaptığı, "Fikret Orman paralar nerede" tezahüratlarının ardından başkanlığı bırakma kararı alan Orman, 4-1'lik Trabzonspor maçına da gitmemişti. Beşiktaş'ta sadece eski Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal adaylık için gereken imzaları Divan Kurulu'na iletti.

Fikret Orman'ın tekrar aday olacağı iddia edildi!

Vodafone Park, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR(6)
VEKAKETÇİLER BAŞKANI:lütfen git artık fiko başkan istemiyoruz seni
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KICKBOXER:BIRAKTIM DEDIM MI DEDIN O ZAMAN GIDECEKSIN COCUK OYUNCAGI DEGIL BESIKTAS
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MEMLEKETİM:Su memleketimde adam gibi adam kalmadi. Ne kadar koltuk sevdalisiniz. Istifa ettiysen defol git. Adam olun biraz.
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NNN:para yetmemiş
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BURAK:Başvurmaz , onurlu adamdır. Haber asparagas.
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