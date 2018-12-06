Fikret Orman: "Kararı Alırken Mustafa Cengiz ile Konuşmamamız Hataydı" -2

06 Aralık 2018 Perşembe 18:45



06 Aralık 2018 Perşembe 18:45

- Fikret Orman: "Kararı alırken Mustafa Cengiz ile konuşmamamız hataydı"Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman: "Hakemler hata yaparsa bunun cezalandırması kamuoyu önünde olmaz"İSTANBUL - Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, 17 kulübün imzasıyla alınan kararda Galatasaray'ı aramadıklarından dolayı hata yaptıklarını söyledi. Orman ayrıca hakemlerin hata yaptığında bunun cezalandırmasının kamuoyu önünde olmaması gerektiğini belirtti. Kulüpler Birliği, gündemdeki maddeleri görüşmek üzere Maslak'taki Kulüpler Birliği ofisinde toplandı. Toplantı çıkışında Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, başkan yardımcıları Erol Bedir ile Adil Gevrek ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kulüplerin kendi içerisinde güç birliği içerisinde olduğunu belirten Fikret Orman, "Hiçbir kulüp arasında bağ kopukluğu yoktur. Burada katılan başkanlar metnin yüzde yüz arkasındadır. Zaten amaç bir kulübü karşıya almak değil, Kulüpler Birliği olarak yapılan yanlışların karşısında duran bir kuvvet olduğunu göstermektir. Hakem hatası yapılmışsa bile hakemlerin kendi içerisinde dinlendirilmesidir. Bunlar hiçbir zaman kamuoyu önünde cezalandırılmaz. Kulüplerle oy birliği ile aynı şeyi konuştuk. Kulüpler Birliği içerisinde çatırdamalar var, konuşuluyor. Hiç böyle bir şey olmamıştır. Bizim Kulüpler Birliği olarak yaptığımız en büyük hata Mustafa Cengiz'e de intikal ettirmememizdir. Benim o gün yurt dışında çok önemli toplantım vardı. Aramızda iletişim kopukluğu oldu. Galatasaray çok değer verdiğimiz, Kulüpler Birliği'nin çok önemli biri üyesi. Onların da bu yanlış anlaşılmayı kaldıracaklarını düşünüyorum. Bizim niyetimiz sarihtir" diye konuştu."Hakemler hata yaparsa bunun cezalandırması kamuoyu önünde olmaz"Galatasaray'ın toplantıya katılmamasını değerlendiren Orman, "Bunlar olur. Bugün olur, yarınki toplantıya katılırlar. Bunlar büyütülecek bir şey değil. Kulüpler Birliği'nin görevi kulüplerin ortak menfaatidir. Böyle kararlar alınması büyük camialar için kolay olabilir ama ligin kalitesini yükseltebilmek için adaletli bir yönetim olması lazım. Bu karar alınabiliyorsa bütün kulüpler için alınıyor olması lazım. Bundan önce böyle bir karar alınmamış. Bundan sonra da alınmasın. Böyle bir karar varsa bu ligde de hakem kalmaz. Her maçta hatalar yapılıyor. Her maçtan sonra hakemin kamuoyu önünde cezalandırmaya dönersek Türk hakemlerine de büyük zarar verileceğimizi düşünüyoruz. MHK Başkanı'nın bize söylediği 'Bu lig, bu hakemlerle yönetilecek' dedi. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hakemler hata yaparsa bunun cezalandırması kamuoyu önünde olmaz. Dinlendirilir ama açıklanan bir şey değildir. 18 kulüp de bu ligin oyuncusu" şeklinde konuştu."Kimsenin Galatasaray Kulübü karşısında olma niyetinde yoktur"Alınan kararın altında 17 kulübün imzasının olmadığının sorulması üzerine Başkan Fikret Orman, "Kulüpler Birliği toplantılarından bir imza olur. Kulüpler Birliği toplantısında bir karar alınırsa bir imza atılır. Onun haricinde yapılanlar Kulüpler Birliği tarafından yürütülen işlerdir. Biz oy birliği ile seçilmiş bir yönetimiz. Hiçbir kulüpten imza istemedik ki altında imza attık mevzusu olsun. 17 kulüp bunun üzerinde mutabıktır dedik. İmza atılmıştır diye yazı yoktur. Mevzuyu başka yere getirmek Türk futboluna fayda sağlamaz. Kimsenin Galatasaray Kulübü karşısında olma niyeti de yoktur. Haddi de yoktur. Burası Kulüpler Birliği" ifadelerini kullandı."Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'nın dinlendirilmesi MHK'nın kararıdır"Hakemler Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'nın dinlendirilmesi MHK'nın kararı olduğunu ifade eden Orman, "Bu bahsettiğiniz iki hakem bizim maçlarda da hata yapmıştır. Bizim maçlarımızda da büyük hatalar olmuş olabilir. Ben hakem şahsiyetinde konuşmuyorum. İlkesinden bahsediyorum. Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'nın dinlendirilmesi MHK'nın kararıdır. Burada tartışılan konu onların dinlendirilmesi değil, kamuoyu önünde bunlara ceza verilmesidir. X bir kulübün maçında hata olduğunda hata yapıyor musunuz? Bundan evvel yaptınız mı? Bunun bir kulüple alakalı olması doğru değildir. Galatasaray bizim önemli bir üyemiz" dedi."Metinden sonra Mustafa Cengiz ile konuşmadım"Metin yayınlandıktan sonra Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile görüştükleri daha sonra konuşmadıklarını söyleyen Fikret Orman, "Görürsem tabi konuşurum. Biz birbirimize düşman değiliz. Abdurrahim Albayrak benim yakın dostum. Bizim rekabetimiz sahada. Galatasaray ile alakalı ne şeyimiz olabilir" açıklamasında bulundu."Hata yaptık"Metin hazırlanırken, 17 kulüp ile konuşulduğunu belirten Başkan Fikret Orman, "Sıkıntının özü Galatasaray'a niçin bildirilmedi. Hafta sonu şanssız bir döneme denk geldi Galatasaray ile maç vardı. Onun için de bir hata yaptık. Niyetimiz ne Galatasaray aleyhinde bir şey yapmak ne de böyle bir haddimiz var. Kulüpler Birliği kimsenin yeri değil. Biz ortak menfaatlerimiz için buradayız. Bugün burada olan kulüpler metnin arkasında olduğunu herkes ifade etti" sözlerini sarf etti."Mustafa Cengiz ile konuşmamız lazımdı""Hakemlerimiz hata yapıyorlar. Benim Beşiktaş Başkanı olarak serzenişlerim oldu. Bundan sonra da olacaktır. Hakem hata yapmıyor demiyorum" diyen Orman sözlerine şöyle devam etti: "Bu kararı bütün kulüpler için alıyorsa Türkiye'de hakem kalmaz. Eğer bir kulüp için yapıyorsanız onun maçına çıkan hakemler nasıl çıkacak. Doğru bir tane. Ortada bir cinayet varsa. Cinayeti konuşmuyoruz şu anda. Adam otobüsten indi, adam sağa dönerken adama çarptı. Ortada bir cinayet varsa suç vardır. Ortada bir yanlış var. Biz onu düzeltmeye çalışıyoruz. Bunu Başkan Mustafa Cengiz ile konuşmamız lazımdı. Burasını hata olarak kabul ediyorum. Bunun için Kulüpler Birliği'nin görevi ve niyeti budur.""Kimsenin hakemi olmaz"Hakemlerin düzelmesi konusunda misyonlarının olamadığını belirten Fikret Orman, "Buradan arabaya binin karşıya gidin orada TFF yetkililerine sorun, onlar cevaplasınlar. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzon'un hakemleri olmaz. Hakem Türk futboluna hizmet eder. Bu VAR Sisteminde gördüklerini çalsınlar" dedi."VAR'ın başındakilerde insan"VAR'ın doğru bir sistem olduğunu vurgulayan Başkan Orman, "Sistemi yöneten insanlar. Sahada olan bir hakem. VAR'ın başındakilerde insan. Teknoloji hata yapmaz. Hatayı yapan insanlar. Hatayı yapan insanların eğitimle daha hataya götürmesi lazım. Yoksa araba dururken kaza yapmaz. Onu kullanan kaza yapıyor. VAR hata yapma seviyesini daha aşağıya çeken bir sistem. Ben ilk günden beri arkasında olduğumu söyledim. Hakemin yaptığı hata VAR'dan dönsün tekrar doğru ne ise o olsun. Biz sahanın dışında bir yerde kazanma niyetinde olmadık, hiçbir zamanda olmayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.