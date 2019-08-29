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Fikret Orman, Mehmet Ekici ile transfer için görüştü

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Fenerbahçe'de takımdan gönderilecek olan Mehmet Ekici ile görüştüğü ortaya çıktı.

29.08.2019 13:27

Fenerbahçe'nin beklenen performansı sergileyemeyen ve yolları ayırma kararı aldığı Mehmet Ekici için sürpriz bir hamle geldi.

Fanatik'in haberine göre; Siyah beyazlı ekibin Başkanı Fikret Orman'ın, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla transfer için bizzat görüştüğü ortaya çıktı.

"SENİ TAKIMDA GÖRMEK İSTERİZ"

Fikret Orman'ın tecrübeli oyuncuya, "Seni takımımızda görmek isteriz. Abdullah hoca (Avcı) da yepyeni ve dinamik bir takım kuruyor. Bu dinamik kadroda kendine yer bulacağını düşünüyoruz. Kulübünle tüm bağlarını kopardıktan sonra, detayları konuşalım" dediği öğrenildi.

Mehmet Ekici'nin, Orman'ın tavrından memnuniyet duyduğu ve bugün Fenerbahçe ile sözleşmesini resmen feshetmeyi planladığı ifade ediliyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Mehmet Ekici, 2 sezon önce ara transfer döneminde, başkan Muharrem Usta ile görüşerek, "Beni isteyen kulüpler var. Trabzonspor'dan ayrılmak istiyorum ama giderken kulübüme para kazandırarak ayrılmak istiyorum. Sizin uygun göreceğiniz kulübe gitmeye hazırım" demesinin ardından Trabzonspor'un tekliflerini de olumlu yanıt vermemesi üzerine Usta, Ekici'yi isteyen kulüplerle pazarlığa başladı.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞINCA İPLER GERİLDİ

Usta, Fenerbahçe'den Aatif ve Fernandao'yu istemesinin ardından bu takas gerçekleşmedi. Bordo-mavili kulüp ise Fenerbahçe'nin para teklifine yanaşmayarak sarı-lacivertlilerle olan transfer görüşmelerini kapattı. Başkan Muharrem Usta, diğer kulüplerle pazarlık yaparken, Mehmet Ekici'nin habersiz bir şekilde sarı-lacivertli kulüple anlaşması ve diretmesi başkan Usta ile Ekici arasındaki ipleri gerdi.

MUHARREM USTA REST ÇEKTİ

Yıldız oyuncu, Muharrem Usta'nın "Ya bizim istediğimiz takıma gidersin ya da takımdan ayrı çalışırsın. Sezon sonunda seni alacak olan alır" restiyle karşılaştı. Bunun üzerine Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, başkan Muharrem Usta'nın talimatı üzerine yıldız oyuncuyu takımla birlikte yapılan antrenmanlara almadı.

BEŞİKTAŞ İLE PAZARLIK YAPILMIŞTI

Mehmet Ekici konusunda Beşiktaş ile ciddi pazarlıklar yapan bordo-mavili kulüp Olcay Şahan transferiyle iki kulüp arasında sıcak gelişmeler yaşandı. Olcay transferinde iyi niyet gösteren siyah-beyazlı kulüp Mehmet Ekici'den ise istediği yanıtı alamadı.

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Fikret Orman, Mehmet Ekici ile transfer için görüştü

Fikret Orman, Mehmet Ekici, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR (5)
SPORCU.: ya böyle süper bi adamı nasıl gönderirsiniz ki bu adam fenere gelmek için trabzonda kadro dışı kalmayı göze aldı hani vefa bu yönetimde anladımki vefa demek sadece vefa bozacısı eger gönderirseniz yazıklar olsun size koç. .
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VATANDAŞIN TEKİ: Bunu niye yolluyoruz ki durmalı bence genç hemde
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BU ADAMI İSTEMİYORUZ: İKİNCİ BİR ORHAN AK OLAYI YAŞANMASIN BAŞKAN
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...: fiko ciğersizleri alıyo yine
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ASLAN PARÇASI: işte böylekoyarlar kapının önüne artis
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