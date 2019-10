Fikret Orman: "Önemli olan benim geçmişim değil, Beşiktaş'ın geleceğidir" -3

- Fikret Orman: "Önemli olan benim geçmişim değil, Beşiktaş 'ın geleceğidir"Beşiktaş Başkanı Fikret Orman:"Gelecek olan başkana en büyük desteği vermemiz lazım"İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 20 Ekim'de yapılacak olan kongre öncesinde gündemi değerlendirdi. Görevi bırakacak olan Orman, "Önemli olan benim geçmişim değil, Beşiktaş'ın geleceğidir. Burada yaptıklarımızı zaten tarih yazacaktır. Bugüne kadar benim için yapılmayanı ben yapacağım. Gelecek olan başkana en büyük desteği vermemiz lazım. Haksızlığa uğradığını görürsem, ilk ben konuşurum" ifadelerini kullandı.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı için düzenlenen sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orman, ilk olarak Fransa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Teknik ekip, futbolcular ve TFF yönetimini tebrik eden Orman, "Millet olarak mutlu olduk. Kahraman askerlerimizin mücadele verdiği bir dönemde böyle bir skor alıp bizleri mutlu ettikleri için camiam adına hepsini tebrik ediyorum. Bunu Kulüpler Birliği Başkanı olarak da söylüyorum. Burada yapacağımız son lansman. Bu duvarları, bu odayı yaptığım zamanı hatırlıyorum. Pazar günü bir seçim var ve 4 adayımız var. Beşiktaş'a hayırlı olmasını temenni ediyorum. Centilmence bir yarış olsun. Kişiselleşmeden projelerin konuşulduğu bir yarış olsun. Beşiktaş camiası çok büyük gibi gözükse de esasında dar bir çevredir. Zaman geçince tekrar yüz yüze bakılacaktır ve birbirlerine kırıcı şeyler söylenmemesini Beşiktaş Başkanı olarak temenni ederim" ifadelerini kullandı."Benim dönemimde yapılanları tarih değerlendirecektir"Kulübün şu anda seçim süreci içinde olduğunu ifade eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Seçim sürecimiz var. Şu anda ben Beşiktaş Başkanıyım ve pazar günü yapılacak seçim öncesinde polemik oluşturmak, kimseyi de rencide etmek istemem, doğru da bulmuyorum. Adaylar kendi programlarını yapacaklar. Bu süreç içinde de Beşiktaş taraftarına ve genel kurula kendilerini ifade edecektir. Ahmet Nur Çebi abimle beraber 6,5 sene görev yaptık ve önemli işlere imza attık. Bu bir aile içi konu. Bazı zamanlarda arada sürtüşmeler olabilir. Tek amacımız Beşiktaş'a hizmet etmektir. Başkanlık yaptığım dönemdeki ikinci başkanlarımın ikisi de şu anda aday ve her konuda kendilerinin fikirlerini almışımdır. Bu da çok normal bir şeydir. İyi şeyler olduğu zaman herkes ben yaptım diye sahiplenir, ortada bir şey olduğunda da başkanlık makamının zorluklarından birisi olarak konuyu başkana refere ederler. Bu doğaldır. Benim dönemimde yapılanları tarih değerlendirecektir. Bu süreçte benimle ilgili bir şey olursa, cevap veririm. Şenol Güneş'le Ahmet Nur Çebi beraber bir ekip değildi. Ben Şenol Güneş'le anlaştım ve benim irademle bu kulübe hocalık yaptı. Kimse kimseyi isteyip istememe durumunda değildir. Beşiktaş'ın yönetim kurulu vardır ve herkes istediğini söyler. Kararları başkanlar verir. Şenol Hoca'yla 4 sene çalıştık ve 2 şampiyonluk yaşayıp taraftarımızı mutlu ettik. Her kesimin frambuazlı tarafları alıp kalan tarafları başkanlara bırakması normaldir. Ahmet Nur Çebi'yle beraber çalışıp önemli krizlerde beraber mücadele ettik. İnşallah önümüzdeki süreç de onlar adına hayırlı olur" diye konuştu."Geldiğim günden beri para arıyoruz, bundan sonra gelecek olan da para arayacak"Kendisinin kimseye bu süreçte duyduğu bir kırgınlık olmadığını, kırgınlıklarını daha önce anlattığını ifade eden Fikret Orman, "Hiçbir zaman yorgun değilim. Yorgunluktan değil sadece yaşananları hak etmediğimi düşündüm. Bu 1 senelik bir süreç. Ben Beşiktaş camiasını, kanaat önderlerini topladım ve Beşiktaş başkanı ve camiaya sahip çıkması gerektiğini ifade ettim. Bunu görmediğim için başkanlık görevini tamamlıyorum. Kimse kimsenin devamı değil, burası bir padişahlık değil, ben padişah değilim ve kimse de şehzade değil. Herkesin oyları var ve en kötü şey benim insanları etkilemem olur. Mali durumlar konuşuluyor. Ben Beşiktaş'a geldiğim gün 'Şimdi değilse ne zaman' diyerek Beşiktaş'a aday olduk. İlk ateşi Ankara'da yakmıştık. Geldiğim günden bugüne kadar Beşiktaş'a para arıyoruz. İki tane ikinci başkanım var, Ahmet Nur Çebi de Serdal Adalı da bunun şahididir. Bu sorunları çözmeye aday oldular, ben nasıl çözdüysem onlar da aynı şekilde çözecektir. Şu anda aday olmaları da bu işi götürebilecekleri içindir. Diğer 2 adayımız daha var ama onların ismini söylemememin sebebi, onlarla birlikte çalışmamamdır. Nasıl sponsorluklar bulunuyorsa, aynı şekilde yapılacaktır. Beşiktaş'ın en kötü gününde 'Şimdi değilse ne zaman' diyerek bu işe başladık ve Beşiktaş tarihinin en büyük yatırımlarını yapan yönetim kurulu olduk. Bunu sadece stat olarak söylemiyorum. Bugün bir AVM'nin açılışını yapacağız. Yarın Ümraniye'deki yeni yatırımın açılışını yapacağız. Hiçbir kaynağımız yoktu ama biz bulduk ve bundan sonraki arkadaşlar da aynı gayret içinde olacaklardır. Herkese Allah kolaylık versin" dedi."Artık taraftar olmak istiyorum"Beşiktaş camiasına 10 yaşında girdiğini söyleyerek sözlerini sürdüren Fikret Orman, "Taraftar olarak başladık, sonra sporculuk ve yöneticilik yaptım. Yöneticilik öncesinde Süleyman Abi'nin asistanlığını yaptım ve sonra da başkanlık yaptım. Dün arkadaşlarım geldi, onlara da söyledim, bu süreçte hatırladığım en iyi şey, onlarla beraber maçlara gitmekti. Başkan olduğumda en mutlu olduğum an bu stadı açmaktı. Şampiyon olduğumuzun ertesi günü büyük problemlerle uğraştım. Şampiyonluğun keyfini sürecek bir durumum olmadı. Şu andaki hissiyatım, ben Beşiktaş'ta yapacaklarımı yaptım, yeni isimlere bırakmak lazım. Ömrümün 10-12 senesini Beşiktaş'la harcadım. Biraz daha kendime, arkadaşlarıma ve aileme harcamak istiyorum. Aynı zamanda bu işin keyifli tarafı olan taraftarlığı unuttum. Maçları keyifle izleyemiyorum. Zevk olarak algıladığım stresle izleyemiyorum. Zorluklarla geldim. Herkes evinde uyurken, ben 3-4'te uyuyup, 'Bu ödemeleri nasıl yapacağım' diye düşündüm. İnşallah bu yaptıklarımızın değeri istikbalde anlaşılır" açıklamasını yaptı."Yalanlar kesilir diye umut ettim"Ayrılık kararı aldığı basın toplantısında görevi bırakma kararını neden aldığını söylediğini ifade eden Fikret Orman, "Bu kırgınlıklarım, dün ya da 1 ay evvel başlamadı. 1 senedir devam ediyor. Mayıs ayında da aday olmamayı düşündüm. Fakat Beşiktaş'ın yapılandırması vardı, bunun halledilmesi lazımdı. Ele almış olduğumuz projeler vardı. Bir de iyimser bir düşünceye kapılmak istedim, bu yapılan yalanlar, son dönemim olduğu için kesilir diye düşündüm. Seçimi kazandıktan sonra ilk verdiğim mesajda 'Bundan sonra kimsenin siyasi rakibi değilim. Bundan sonra aday değilim. Bu benim son dönemim. Zaten tüzük de buna müsaade etmiyor' dedim. 2,5 sene kaldığını da anlatmaya çalıştım ki, insanlar benimle uğraşmak yerine birlik olarak Beşiktaş'a sahip çıkmalarını bekledim, umut ettim. Bizde düello kültürü yoktur pusu kültürü vardır ve bu da artarak devam etti. Seçim bittikten 1 gün sonra herkes seçim çalışmalarına başladı. Yapmayın, etmeyin, hep beraber Beşiktaş'a hizmet edelim dedim ama anlatamadım. Takımın da son 2 senede aldığı sonuçlar da buna müsait değildi. Anlatamadığımı düşünüyorum. Ama ha mayıs ayında seçilmiş ha şimdi seçilmiş. Ben Beşiktaş'a aday olduğumda, listeler çarşamba günü veriliyordu, pazartesi günü karar verdim ve adaylığımı açıkladım. Hiçbir bankayla görüşmedim, kimseyle irtibat kurmadım. 'Şimdi değilse ne zaman' dedim ve aday oldum. Biz nasıl yaptıysak, daha iyilerini yapmak için mücadele edecekler. Ben yeni seçilecek olan başkanın emrindeyim, ne gerekiyorsa yaparım. Arkadan kulis içinde olmam. Bana bir şey söylenmesine bile gerek yok, elimden gelen desteği sonuna kadar vereceğim. Onlara yapılan haksızlık olursa da susmam ve cevabını veririm. Yanlış anlamalar olurken kanaat önderi olan kişiler çıkıp 'Yapılanlar haksızlık' demeli. Ben bunu görmedim ama benden sonraki dönemde kulübün eski başkanı olarak gereğini yaparım" diye konuştu."2 maçı kazanırsak sıralamadaki durum değişir"Abdullah Avcı'nın çok önemli bir teknik adam olduğunu söyleyen Fikret Orman, "Daha ligin başındayız. Çok başarılı bir hocamız var. Beşiktaş'ta göreve yeni gelmek burada zordur. Benim üzerimde oluşan bütün negatifi hoca olarak da yönetmek zordur. Ankaragücü maçımız var ve inşallah kazanırız. Ondan sonra da Galatasaray geliyor. Bu 2 maçı aldığımız zaman Beşiktaş'ın sıralamadaki yeri çok başka yere gelir. Milli takımda santrforlar var, birisi eski golcümüz Cenk, diğeri şimdiki santrforumuz Burak. Yeter ki camia birleşsin. Ben çok mücadele ettim olmadı ama bundan sonraki dönemde desteği vereceğim" dedi. Bugüne kadar mutlaka yanlış yaptığını da söyleyen Orman, "Yüzde 100 yaptığım yanlış vardır ama bu seçim sürecinde söyleyeceğim şeyler farklı noktalara gider. Beşiktaş'ta kimsenin hür iradesini engellememem lazım. Bu süreçte kullandığım telefonları kullanmıyorum. Birisi telefon açar da 'Başkan böyle dedi' der. Buna mahal vermemeye çalışıyorum" açıklamasını yaptı."Birçok tesis yaptık ama stat göz önünde olduğu için o görüldü"Görevde oldukları süre içinde yalnızca stat yapmadıklarını da söyleyen Fikret Orman, "100 senedir 'sosyal tesisimiz yok' denir. Hep aynı şey konuşulurdu. Akatlar'da 6-7 milyon Dolar masraf yaptık 1903 tesisine. Kapalı-açık yüzme havuzlu bir yer yaptık. Stat herkesin göz önünde olduğu için bunlar görülmüyor. Pendik tesislerini yeniden yaptık, dünya masraf yaptık buralara. Beşiktaşlılar için yaptık, insanlar gururlansınlar diye yaptık bunu. Balık Adamlar Derneği'yle yeni imza attık, Bağdat Caddesi'nde bir yer olsun diye. Gerede'deki kamp tesisleri, bugün açacağımız AVM. AVM'nin altındaki otopark senelerce boştu, burayı kiraya verdik, bununla alakalı namusumuzla oynamaya kalktılar. 25-30 bin M2 alan boş ve kimse kiralamıyor. Mecburen buraya AVM yaptık. Kimse bunu niye yaptınız demiyor ama otoparkı niye kiraya verdiniz diyorlar. Bu mücadeleyi verirken hep negatifi izah etmek zor bir şey. Zaman her şeyi ortaya çıkarır. Ümraniye'nin 2002'de açılışını yaptık. İlk dakikadan itibaren inşaatında vardım. Yapımında hem emeğim hem param vardır. Buraya çok yatırım yaptık. Yarın açılışını yapacağımız futbol merkezini yaptık. Fulya'ya yatırım yaptık. Herkes konteyner içinde spor yapıyordu altyapımızda ama şu andaki hali de ortada. Basketbol salonu yaptık. Yaptık, yaptık, yaptık ama hep bir negatif ivme vardı. Herkes stat diyor. Stat çok önemli. Bu stadı yapmaktan daha önemlisi yıkmaktı. Hele yıkmanın, Gezi olayları esnasında olması, gezi olaylarının da Beşiktaş taraftar grubunun göbeğinde olduğu noktada yıktık bu stadı. Yıkım işini Fırtına Mustafa diye birisi vardı, ona yaptırdık. 270 bin TL verecekti yıkım işi için. O sırada kulübe 400 bin TL haciz geldi. Onu verdik, üzerine 130 bin tamamladık, haczi kaldırdık. Ülkemiz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. 1 haftadır da bir mücadeleye girdik, ordumuz büyük bir mücadele veriyor. Bu durumu mali olarak da finanse etmek gerekiyor. Sıkıntılı bir süreç. Biz takımın bütçesini daralttık. Ama öyle bir oluyor ki, transfer yapmıyorsunuz, millet çıkıp bunu al, şunu al, santrfor al diyorlar. Bizde bir laf vardır, canım cennet istiyor da, günahlar koyvermiyor. Bu durum benim oluşturduğum bir durum değil. Ben sadece bu durumu yönettim. Bundan sonraki arkadaşlar da bunu yönetecekler. Beşiktaş çok büyük bir camia. Adaylarla ilgili fikirlerimi de söyleyeyim. İsmail Ünal 2 dönem belediye başkanlığımızı yaptı, benim eskiden bu yana diyaloğumuz vardı. Beşiktaş'a önemli hizmetleri olmuştur. Belediye başkanlığı süresinde de uyumlu çalıştık. Beşiktaş'a hep iyi gözle bakmıştır. Bu stadın yapılmasında da, 1903 tesislerinin verilmesinde de hep payı olmuştur. Bildiğimiz, tanıdığımız, bizim mahallenin adamıdır. Serdal Adalı'yla 2013'te rakip olduk, karşı karşıya geldik. Bu nedenle dedim bu süreçte birbirimizi kırmayalım, tarih kimleri nerede bir araya getirir görmek lazım. 1 senedir beraber çalışıyoruz, hiç arkamdan iş çeviren birisi olmadı, inanılmaz güvenilir bir arkadaşımız. Onunla da istişareler ettik. Beraber olduğumuz sürecin başlangıç noktasında o da görmüştü arkadaş iş çevrilmeyi. Bunları görüyor musun? Gel o zaman beraber olalım dedim, memnuniyetle dedi. Bu süreçten sonra Beşiktaş'ta görev alırsan zedelenebilirsin de dedim kendisine ama 'Beşiktaş'ın ihtiyacı var, gelirim' dedi. Allah yolunu açık etsin. Ahmet Nur Çebi abimizle bu işe ilk gün beraber girdik. Mali konularda büyük destekleri oldu. Şu anda Beşiktaş'ın mali konularını Ahmet Ürkmezgil bakıyor. Ben yönetim olarak kimsenin işine karışmam. Ben para getiririm. Harcama tarafında kime ne verilir, ne yapılır bir şey demedim. Beşiktaş'ı sistem yönetmiştir" diyerek sözlerini sürdürdü."5264 üyenin 527'si benim dönemimde üye oldu, 172'si oy kullandı"Beşiktaş'ın farklı farklı birimler tarafından denetlendiğine de dikkat çeken Fikret Orman, "Beşiktaş 5-6 birim tarafından denetleniyor. En başta sizin tarafınızdan zedeleniyor. Ne olsa duyuyorsunuz, istihbarat yapıyorsunuz. Beşiktaş halka açık bir şirket, SPK denetliyor. İçişleri Bakanlığı denetliyor, bağımsız denetçi denetliyor bir de denetleme kurulumuz var ve onlar denetliyor. Kim gelirse gelsin, denetlesin. Memnun oluruz. Ahmet Nur Çebi abimizle beraber çalıştığımız dönemde uyum olmuştur. Yönetim içinde küskünlükler olmuştur. Bu durum her yönetim içinde olmuştur. Ben tavır koymamaya çalıştım ama kırgınlıklar oluşuyor, bunlar aşılır. O dönem itibariyle benim çalışmak istemediğim insanlar, o dönemde Ahmet abiyle de kavgalar ediyordu ama şu anda beraber oluyorlar. Böyle olduğunda yeni bir lider yeni bir ışık oluyor. Hürser hoca yürekli bir adam. İlk günden çıktı karşımıza aday oldu. Bu seçimde de ilk gün çıkıp aday oldu. Onu hep onore ettim. 5264 kongre üyesinin aidatı yatmış gibi konular oldu. Bu kişilerin aidatı geçen sene son 1 haftada yatmış. Bu kişilerin içinde ben dahil birçok insan var. 5264 oyun 527 tanesi benim dönemimde kongre üyesi olmuş. Bunların da 172'si kongreye gelmiş. 1609 tanesi Yıldırım Demirören döneminde kongre üyesi olmuş, 333'ü gelmiş. 1056'sı Serdar Bilgili döneminde aday olmuş, 236'sı kongreye gelmiş. 1884'ü Süleyman Seba döneminde üye olmuş, 468'i kongreye gelmiş. Süleyman Seba'dan da önce 188 kişi üye olmuş, onlardan da 52'si gelmiş. 5264 kişinin 1232 kişi kongreye gelmiş. Benim dönemimde üye olanlardan 172'si gelmiş ve eminim ki bu kişilerin birçoğu Hürser hocaya oy vermiştir. Ama bu seçim sürecinde olan şeye açıklık getirmek istedim. Hürser hoca saygın birisi, yürekli bir aday. Allah yolunu açık etsin diyorum" diyerek adaylarla ilgili düşüncelerini de aktardı."Süleyman abi bu devirde başkan olsaydı, kahrolurdu"Kulübün kurucularına rahmet dileyerek sözlerini sürdüren Fikret Orman, "Devir değişti. Süleyman abi iyi ki bu dönemlerde başkan değildi. Sosyal medyadaki hakaretlerin, cep telefonlarında grup kurup küfür edilen dönemlerde iyi ki Süleyman abi başkan değildi. İyi ki bu dönemleri görmedi, hakikaten kahrolurdu. Kendisinin de kahrolduğu dönemler oldu ama devir değişti. Serdar Bilgili'nin başkan olduğu devirle şimdiki devir de bir değil hatta 2012'de benim başkan olduğum dönemle şimdiki dönem de bir değil. Devir hızlı değişiyor. Beşiktaş başkanlık koltuğunun insana verdiği manevi zararın hattı hesabı yok. Ben bu stadın yapımında 3 sene ameleliğini yaptım buranın. Burada yattım, kalktım ama tatile gittim diye haber yapıldı. Ben buranın çalışanı değilim. Buradan deplasmana gidiyoruz, eskiden başkan, yöneticiler ve misafirlere eskiden bunlar ücretsizdi. Devletin bana vermiş olduğu korumam var, asistanım var, bunların bile parasını biz veriyoruz giderken. İnşallah bunlar düzelir ama bu devirde, bütün camialar açısından söylüyorum bunu, başkanlık zor bir şey. Bizde son zamanlarda çok zor olmaya başladı. Beşiktaş, Başakşehir'le maç yapıyor, kaptanımız dakika 80'de penaltı kullanıyor, kendi stadımızda 'Yönetim istifa' diye bağırılıyor. Ben bağıranlara değil de suskun kalanlara daha çok kırgınız. 100 kişi bağırdı, 200 kişi bağırdı diyorlar ama kalan 39 bin 800 kişi ne yaptı? Bundan sonraki başkanlar için buna müsaade etmememiz lazım. El birliğiyle haksızlıklar karşısında olmamız lazım. Burası bir stat, insanlar eğlenecek de kızacak da. Ancak bizim elbirliğiyle başkana sahip çıkmamız lazım" diyerek bundan sonra göreve gelen başkana destek vereceğinin altını çizdi."Benim geçmişim değil, Beşiktaş'ın geleceği daha önemli"Beşiktaş taraftarına mesaj verip vermeyeceği sorusunu yanıtlayan Fikret Orman, "Ben sokaktaki bir adamım. Niye mesaj verim taraftara. Melbourne'e gidip Beşiktaşlılarla gece yaptım. 6 kez ABD'de Beşiktaşlılarla gece yaptım, Türkiye'nin her tarafından Beşiktaşlılarla bir araya geldim. Artık taraftara ne mesajı verim. Benim dönemim kapanıyor. Bunlara müdahil olmak gerekiyor. Benim dönemimde müdahil olunmadı ama ben bundan sonra olurum. Her zaman söylüyorum, ben bu mahallenin çocuğuyum, gidecek başka yerim yok. Ben hep Beşiktaş'taydım. Burada oturdum, burada okudum. Artık maçlara gitmek istiyorum, gülmek istiyorum, eğlenmek istiyorum. Taraftarlık döneminde üzüldüğümüz şeyler de oldu. Valerenga maçı vardı, stattaydım. Çok üzüldüğümüz şeyler de oldu sevindiğimiz şeyler de oldu. Hayat da böyle bir şey. Ama asla ve asla ne kimse beni oyunbozan konumuna koyabilir ne de kendimi koydurturum" dedi. Son olarak bu salondaki son basın toplantısını yaptığını ifade eden Orman, "Bu salondaki son basın toplantısı. Kimsenin mesleğine ne saygısızlık yaptım ne de müdahil oldum. Herkesle iyi çalışmaya çalıştım. Bundan sonraki süreçte Beşiktaş tarihi, önemli günle alakalı irdelemesini gerçeklerle beraber yapar. Bundan sonraki konu benim geçmişim değil, Beşiktaş'ın geleceğidir. Genel kuruldan yetki alacak başkan kim olursa olsun, ona destek olmamız, onun yanında olmamız lazım. Kendine yapılandan hoşlanmadığın şeyi, başkasına yapıldığında gördüğünde ses çıkarmak gerçek Beşiktaşlılıktır. Bu zamana kadar yapılmadı ama bunu ben yapacağım. Benim bir yere gittiğim yok. Ben hep burada olacağım" diyerek sözlerini noktaladı.