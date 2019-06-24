Fikret Orman, Quaresma'ya rest çekti: Ayrılmak istiyorsa ayrılır

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman beIN Sports'ta Ömer Güvenç 'in sorularını yanıtladı. Orman şu ifadeleri kullandı:

"Quaresma 6,5 senedir bizde, 1 senelik daha kontratı var. Beşiktaş ile oyuncu ilişkileri, duygusal ilişkiler değildir. Aramızda 1 senelik daha kontrat var. Ricardo duygusal bir arkadaşımız. Gazetelerde yalan yanlış, bazen maksatlı olarak yapılan haberler oluyor. Onları gösterince o da tepki veriyordur. Gerçekleri açıklayacaksa, gelsin açıklasın, bizim gizli bir şeyimiz yok. Gelince ayrılmak istiyorsa ayrılır, yapacağımız görüşmelerle alakalı. Oyuncumuzun menfaati önemli ama önemli olan kurumun menfaati. Burada birisi yalan bir haber yapmış ve onu da ona intikal ettirmişler. Quaresma'nın tepkileri laz tepkisidir, biz anda çıkar, bir anda iner."

Fikret Orman: Çok arkadaşım vardır, beraber oturur müzik yaparız. Bazen DJ'lik yaparım.

"ABDULLAH HOCA 12 MİLYON LİRA ALACAK"

Abdullah hoca bizden bir şey talep etmedi. Ben ne futbolcularla, ne teknik direktörlerle parasal konuları konuşmam. Bizim önümüze bir menajer de koymadı. Gayet samimi, 10-15 dakikada biten bir şeydi. 3 senelik bir anlaşma oldu, bizim görevimiz de 3 sene. Tazminat maddesi yok bildiğim kadarıyla. Galiba yıllık 12 milyon TL alacak.

"KAGAWA İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Kagawa ile Temmuz'da bir kez daha görüşeceğiz. Eğer olursa devam etmek istiyoruz. Tabi kendisinin İspanya hayali var. Eğer iyi bir kontrat bulursa oraya da gidebilir. Burak Yılmaz 'ın kaptan olmasını istiyorum. Tecrübesi, yaşı. Yapabilir bunu. Yönetim Kurulu'nda görüşeceğiz. Tabii hocamızın da görüşünü alacağız."