27 Şubat 2019, 10:07
»»

Fikret Orman, Şenol Güneş'in Ayrılmasının Ardından Bilic'e Teklif Götürecek

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımdan ayrılması beklenen Şenol Güneş'in yerine Slaven Bilic'e teklif götürecek.

Şenol Güneş'in Milli Takım'a gideceği haberlerinin ortaya çıkmasının ardından Beşiktaş'ın yeniden eski Hırvat teknik adam Bilic'le anlaşacağı iddiaları ortaya atıldı.

Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımını çalıştıran ve görevinden ayrılan Bilic şu anda boşta ve Beşiktaş'tan gelebilecek resmi teklifi bekliyor.

DERBİ GALİBİYETİ YAŞAYAMAMIŞTI

2 sezon boyunca Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic, bu süreçte şampiyonluk yaşayamamış, 8 derbi maçtan da galibiyet çıkaramamıştı.

(Akşam)

Slaven Bilic, Beşiktaş, Şenol Güneş, Yenikadinda Gösterme, Spor


YORUMLAR (34)
SERGEN: sergen
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ORHAN CİNAR: besiktas icin cok iyi olur ayrica adam iyi bir antronor
Yayından Kaldır
2 5
Cevap yaz
BJK: ne basarisi var ki bu adamin . geldi ve gitti tekrar tekrara ayni hocalarin getirlimesi sacmalik
Yayından Kaldır
3 3
Cevap yaz
GADDAR: Lucescu yu isteriz. . .
Yayından Kaldır
1 5
Cevap yaz
KARTAL 46: Biliç derbi kazanamamış diyorsuzda, güneş efendi geçen sene gs yensek şampiyon bizdik. Bu senede 3 0 olan maçı berabere bitirme başarısı göstermese ümidimiz vardı. Şimdi biliç le güneş arasında ne fark varki, aynı bok. Büyük maçlarin beceriksiz korkak filozofu. gitsin artik milli takima, kafada bitirmiş beşiktaşı
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
Tüm 34 yorumu okumak için tıklayın