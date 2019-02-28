Fikret Orman, Şenol Güneş'in Sezon Sonuna Kadar Takımın Başında Kalacağını Açıkladı

A Milli Takımdaki teknik direktör bilmecesi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takımın başına Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i getirdi.

Konuyla ilgili konuşan Beşiktaş Başkan Fikret Orman, "Bizim yönetim kurulu toplantımız var. Kulübümüz bununla ilgili bir açıklama yapacaktır. Şenol Güneş, Haziran ayına kadar teknik direktörümüz olacak." dedi.

"HERKES ŞOK OLDU"

Yıldırım Demirören'in istifasını da değerlendiren Orman, "Yıldırım Demirören'in istifası hiç beklemediğim bir sürpriz oldu. Aklıma gelmeyen bir sürpriz. Herkes şok oldu. Bir gerekçeleri vardır. Bununla ilgili bir şey konuşmadık. Türk futbolu için hayırlısı olsun." diye konuştu.