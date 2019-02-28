28 Şubat 2019, 16:55
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Fikret Orman, Şenol Güneş'in Sezon Sonuna Kadar Takımın Başında Kalacağını Açıkladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, milli takım ile anlaşan Şenol Güneş'in Haziran ayına kadar görevinde kalacağını açıkladı.

A Milli Takımdaki teknik direktör bilmecesi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takımın başına Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i getirdi.

Konuyla ilgili konuşan Beşiktaş Başkan Fikret Orman, "Bizim yönetim kurulu toplantımız var. Kulübümüz bununla ilgili bir açıklama yapacaktır. Şenol Güneş, Haziran ayına kadar teknik direktörümüz olacak." dedi.

"HERKES ŞOK OLDU"

Yıldırım Demirören'in istifasını da değerlendiren Orman, "Yıldırım Demirören'in istifası hiç beklemediğim bir sürpriz oldu. Aklıma gelmeyen bir sürpriz. Herkes şok oldu. Bir gerekçeleri vardır. Bununla ilgili bir şey konuşmadık. Türk futbolu için hayırlısı olsun." diye konuştu.

Yenikadinda Gösterme, Spor


YORUMLAR (7)
İSABET OLMUŞ: milli takımı yerin dibine soktun keseni de doldurdun daha duraydın sülalenide zengin edeydin niye ayrıdınki.
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TENİSÇİ: benim anlayamadığım nokta madem Yıldırım Demirören istifa edecekti , neden gider ayak milli takımın başına Şenol Güneşi getirdi. yerine seçilecek yeni tff başkana bu inisiyatifi verebilirdi. her ne kadar tff başkanlığına aday olma düşüncesine sahip olmadığını açıklamış olsa da Fikret Ormanın bir sürpriz yapıp tff başkanlığına adaylığını ilerleyen zamanlarda kamuoyuyula paylaşabileceğini düşünmekteyim. Vizyon sahibi birisi olarak Güneşle beraber Türk futboluna katkıları oldukça yararlı olurdu.
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XXX: yastayım demiyor da şoktayım diyor :/
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MEMLEKETİM: Hemen milli takim anlasmasi fes edilmeli. Yildirim ve Günes hile yoluyla anlasma yapmislardir. Federasyon kurumu ringonun ahiri degil.
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FITIFITI: :D Yaw ben bile 2 hafta önceden biliyordum. Senin şok olmana ACAYİP ŞOK oldum :D :D
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