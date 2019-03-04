04 Mart 2019, 11:25
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Fikret Orman, Şenol Güneş'in Yerine Samet Aybaba'yı Düşünüyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Şenol Güneş'in yerine Samet Aybaba'yı düşünüyor.

Şenol Güneş'in milli takımla anlaşmasının ardından artık ligden kopan Beşiktaş gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Kadro olarak küçülmeye gidecek olan siyah beyazlı kulüp yeniden 'Feda' demeye hazırlanırken, başkan Fikret Orman'ın ilk olarak maliyeti yüksek olmayan, kısıtlı futbolcu grubuyla iyi işler yapmaya hazır ve tecrübeli bir teknik adamla anlaşmak istediği öğrenildi.

ORMAN'IN SON KARARI SAMET AYBABA

Akşam'ın haberine göre; gittiği her takımda başarılı işler yapan ve camiayı kılcal damarlarına kadar iyi bilen Sergen Yalçın her ne kadar Beşiktaş için ilk akla gelen isim olsa da Başkan Fikret Orman'ın aklındaki teknik adamın Samet Aybaba olduğu belirtildi. Göreve geldiği ilk dönem Aybaba ile çalışan ve Şenol Güneş'in 2 yıl şampiyon olduğu kadronun temellerini atan hocayla o günkü şartlara göre tatminkar sezon geçiren Fikret Orman'ın Samet Aybaba'ya sıcak baktığı ifade edilirken, yönetim içerisinden bazı isimlerin Sergen Yalçın'da ısrarcı oldukları bildirildi.

GENÇLERİ OYNATMAYI SEVİYOR

Şu anda Bursaspor'da sıkıntı haftalar yaşayan ve transfer konusunda atılamayan adımlar yüzünden ayrılık icin sezon sonunu bekleyen Samet Aybaba'nın yeniden Beşiktaş'a dönmeyi istediği öğrenilirken; Ersan Gülüm, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Veli Kavlak ve Necip Uysal gibi oyuncuları oynatarak ilerisi için kulübe hem maddi hem de manevi anlamda çok sey kazandıran 64 yaşındaki teknik adamın yine dikkat çekici işler yapacağı düşünülüyor.

Spor


YORUMLAR (26)
HAHAHA: BU NE BOŞ BİR DÖNGÜDÜR, TÜRKİYE''DE ASLINDA 10-12 HOCA VAR SÜREKLİ DÖNGÜ OLARAK DEĞİŞİYOR. SAMET AYBABA, RIZA ÇALIMBAY, YILMAZ VURAL, HİKMET KARAMAN, ÜNAL KARAMAN, , MUSTAFA DENİZLİ. . . DEĞİŞSİN ARTIK ŞU DÖNGÜ BIRAKIN TÜRK FUTBOLUNUN YAKASINI GENÇLERE AÇILSIN YOL. OKAN BURUK, SERGEN YALÇIN, HAMZA HAMZAOĞLU, ERTUĞRUL SAĞLAM HAKETTİKLERİ YERDE DEĞİLLER
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MEHMET 9142: BİR GALATASARAYLI OLARAK MUSTAFA REŞİT AKÇAYI GETİR TAKIMIN BAŞINA ,REŞİT HOCA İLE BEŞİKTAŞ AVRUPA DA BAŞARILI OLUR.
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PALA: Al samedini sende git fiko varsa yoksa SERGEN başkası olmaz
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NKK: emeklilerden vazgecilmesse basariyi unutsun türkiye ve takimlari
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GALATA SARAYLILAR PENDİK: orhan gence bayı getirin bu saat dan sonra ancak susadım çeşmeye varmaz olaydımı söyler
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