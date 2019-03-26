Fikret Orman: "Şenol Hoca Geri Gelsin de O Başarıyı Bizde Yapmaya Başlasın"

Kaynak: İHA

- Fikret Orman: "Daha görüşmelere başlamadık"Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman: Beşiktaş'ın yeni hocası seçimden sonra belli olacakBOLU - Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in sezon sonunda takımdan ayrılmasıyla ilgili hoca arayışlarına yönelik görüşmelere başlamadıklarını belirterek, "Mayıs ayında Beşiktaş'ın seçimi var. Ondan sonra bu işler daha hızlı yürür" dedi. Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman, Bolu Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret etti. Taraftarların büyük bir sevgiyle karşıladığı Orman, dernek üyeleriyle sohbet ederek bol bol fotoğraf çektirdi. Fikret Orman, yanında getirdiği imzalı takım formasını ziyarette bulunan Cumhur İttifakı Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin'e hediye etti.Dernekte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Orman, A Milli Takım'ın aldığı 2 galibiyetle ilgili olarak, "Üst üste galibiyet moral oldu. Milli takım son zamanlarda moral olarak düşmüştü. Biraz özgüvenini de kaybetmişti. Özellikle Türk kamuoyunda özgüvenini kaybetmişti. Şenol hoca uğurlu geldi. 2 tane üst üste farklı galibiyetle bir tanesi deplasmanda bir tanesi içeride çok başarılı maçlar çıkardı. Şimdi o başarıyı Şenol Hoca geri gelsin de bizde yapmaya başlasın" dedi.Orman yeni teknik direktör arayışlarıyla ilgili olarak ise, "Sezon sonu Şenol Hoca milli takıma gidecek. Bu aşamada daha görüşmelere başlamadık. Daha bir değerlendirme sürecimiz başladı. Önümüzdeki haftalardan sonra daha ağırlık kazanır. Daha önce de açıkladığım gibi Beşiktaş'ın Mayıs ayında bir seçimi var. Şimdi ne zaman seçim olacağını açıklayacağız. Adaylar çıkacak. Adaylar kendi hocalarını söyleyecek. Seçim bittikten sonra daha hızlı yürür bu işler" şeklinde konuştu."Yaz kampına Gerede'ye geleceğiz"Beşiktaş'ın Bolu'nun Gerede ilçesinde yapacağı kulüp tesislerinin 4-5 aylık bir süreçte bitmesinin planlandığını belirten Orman, "İnşallah onun da temelini atacağız. 4-5 ayda bitireceğiz. Gerede'ye inşallah yaz kampına geleceğiz. Bitecek gibi görünüyor. Takımı da oraya getirme niyetimiz var" ifadelerini kullandı.Ziyaretin ardından Başkan Fikret Orman, Gerede'deki tesislerin temel atma törenine katılmak için kent merkezinden ayrıldı.