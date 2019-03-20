Fikret Orman Sürprizi! "Futbolun Başına Geç"

Yıldırım Demirören'in istifası sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın kim olacağı merakla beklenirken, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman şimdiden adaylar arasında gösteriliyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Daha önce TFF Başkanlığı gibi bir düşüncesi olmadığını belirten Orman'a ciddi bir şekilde 'Aday ol' baskısı var. En büyük teşvik ise Orman'ın başkanlığını yürüttüğü Kulüpler Birliği'nden geliyor.

Süper Lig kulüplerinin başkanlarının çoğunluğunun, icraatlarından çok memnun olduğu Orman'a federasyon seçimlerinde destek vermeye hazır olduğu öğrenildi. Orman'ın hem 7 yıllık kulüp tecrübesi var hem de yurt dışı bağlantıları kuvvetli.

ÇEBİ ADAY OLURSA

Beşiktaş'ın mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimine hazırlanan Orman, kongre üyelerine "Bana destek vermezseniz aday olmam" demişti.

Geçtiğimiz dönemde ikinci başkanlık görevini yürüten ve camianın önemli çoğunluğunun destek vermeye hazır olduğu Ahmet Nur Çebi'nin aday olması durumunda Orman'ın geri adım atabileceği de kulislerde konuşuluyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın başkan adaylarından Hürser Tekinoktay'ın "TFF Başkanlığı için Fikret Orman'ı destekleriz" şeklindeki açıklaması da camiadan büyük destek görmüştü.