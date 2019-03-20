20 Mart 2019, 12:02
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Fikret Orman Sürprizi! "Futbolun Başına Geç"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 'düşünmediğini' söylese de hem Kulüpler Birliği'nin hem siyah-beyazlı camianın çoğunluğu Orman'ın futbolun başına geçmesini istiyor.

Yıldırım Demirören'in istifası sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın kim olacağı merakla beklenirken, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman şimdiden adaylar arasında gösteriliyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Daha önce TFF Başkanlığı gibi bir düşüncesi olmadığını belirten Orman'a ciddi bir şekilde 'Aday ol' baskısı var. En büyük teşvik ise Orman'ın başkanlığını yürüttüğü Kulüpler Birliği'nden geliyor.

Süper Lig kulüplerinin başkanlarının çoğunluğunun, icraatlarından çok memnun olduğu Orman'a federasyon seçimlerinde destek vermeye hazır olduğu öğrenildi. Orman'ın hem 7 yıllık kulüp tecrübesi var hem de yurt dışı bağlantıları kuvvetli.

ÇEBİ ADAY OLURSA

Beşiktaş'ın mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimine hazırlanan Orman, kongre üyelerine "Bana destek vermezseniz aday olmam" demişti.

Geçtiğimiz dönemde ikinci başkanlık görevini yürüten ve camianın önemli çoğunluğunun destek vermeye hazır olduğu Ahmet Nur Çebi'nin aday olması durumunda Orman'ın geri adım atabileceği de kulislerde konuşuluyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın başkan adaylarından Hürser Tekinoktay'ın "TFF Başkanlığı için Fikret Orman'ı destekleriz" şeklindeki açıklaması da camiadan büyük destek görmüştü.

Yıldırım Demirören, Beşiktaş, Fikret Orman, Spor



YORUMLAR (18)
TETRİP: Eksik olsun duzenbz
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YETER BE HEP AYNI KİŞİLER PARA KAZANIYOR: ya arkadaş neden hep aynı isimler hep aynı antrenörler hep aynı kişiler genç başarıya aç adamların önünü açın hep y.demirören f.orman aziz yıldırım fatih terım mustafa denizli şenol güneş baska insanlar yokmu bub ulkede ya ?????????????? hep aynı kısıler ulkenın kaymagını yıyıyor
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CAN DEP: Kulup baskanlarinin federesiyon baskani olmasi kadar annormal bir sey yoktur, Hep zan altinda olacaklar..
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NALKOPON: zaten kanun çıkmış her bjk başkanı tfd başkanı olucak diye.ulan aziz başkanı hiç sevmezdim ama adam haklıymış futbolda çok dolaplar dönüyor.ama döner zaten abicim milyar eurolar dolarlar var işin içinde.......
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PİSİ PİSİ : bunun kendine hayrı yok bjk yi borç batağına soktu tüpçüden kurtulduk bide bunla uğraşmayalım..
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