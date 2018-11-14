14 Kasım 2018, 21:52
»»

Fikret Orman, Taraftarların 'Paralar Nerede?' Tezahüratına Cumartesi Günü Cevap Vereceğini Açıkladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, taraftarların yaptığı 'Paralar nerede?' tezahüratına Cumartesi günü cevap vereceğini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 'Sporun Geleceği Aydınlık mı?' panelinde konuştu. İşte Orman'ın açıklamaları:

"2012'de Beşiktaş'a başkan olduğumda cirosu 78 milyon dolar civarındaydı. 330 milyon dolar da borcu vardı. Onu yönetmek ve aynı zamanda skorsal başarılar yakalamak kolay olmuyor. Türk futbolu bütçeleri aşağıya çekip küçülerek ve gelirini artırarak bunu aşabilir.

"BEŞİKTAŞ'I ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE 450 MAHKEMENİN ELİNDEN ALDIM"

La Liga 86 ülkede yayınlanıyor ve 86 ülkeye yayın hakkı satılmış durumda. Beşiktaş'ın Malmö maçının olduğu gün Almanya'da, Hannover'deydim ve izleyecek bir yer bulamadım. Türklerin en çok yaşadığı yerlerden birinde bulamadım. Beşiktaş'ı Çağlayan Adliyesi'nde 450 mahkemenin elinden aldım. İyi bir finans oluşturuluyor ama maç kazanamayınca 'Paralar nerede' oluyor."

"CUMARTESİ GÜNÜ DİVAN KURULU'NDA ANLATACAĞIM"

Orman, "Taraftar 'Paralar nerede?' diyor, belki cevaplamak istersiniz" sorusuna ise, "Onu isterseniz cumartesi günü Divan Kurulu'nda anlatayım." cevabını verdi.

Hannover,Beşiktaş,Fikret Orman
14 Kasım 2018 Çarşamba 21:52



YORUMLAR (5)
SERDAR: Pazartesi günü tanıştım fikret orman ile, çok kibar ve beyefendi bir insan. Hiç tanımadığı halde nasılsınız diye sordu.
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
BEN FİKO: Şimdi cumartesi açıklanacaktım ama dayanamadım. Şimdi açıklıyorum sıkı durun . Ben basgan olduğum zaman bir karar verdim bjk kasa sıfırdı gittim bankalara a.b.ç.d.e ne varsa bjk adını kullandım çektim aldım oyuncuları kullandım baktim olacak gibi degil gese ve febeyle bas edemiyorun simdi geri sattım oyuncuları bankaya gittim .dediler oooo basgan gelmiş hoş gelmis dedim alın parayı kapatın borcu Hayhay dediler tam kakiyordum. . Basgan nn diye ses geldi evet dedim faizlerini ne zaman ödecen yani daha faizleri duruyor her halde vidayi birkaçini daha satarsan borç bitebilir kami oyuna duyurulur. Basgan Fikret vadi .
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
VECİ YILLANMAZ: O kadar taraftara saygı varsa bu kötü gidişat a nedemeli başarılı olmadan borç kapanmaz borçlanmadan başarı yakalanmaz kendimce buz çağı felsefesiyle gidiyorsunuz yazık
Yayından Kaldır
3 4
Cevap yaz
TUNÇ06: sen değil sadece hepsi açıklasın...bu paralar nereye gidiyor tek tek açıklayın takımlar berbat ..
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
FİKRET BAŞKAN: Helal Fikret başkan taraftara saygı duyup, sözlerini ciddiye alıp açıklama yapıyorsun.
Yayından Kaldır
9 4
Cevap yaz