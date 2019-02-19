Kaynak: İHA

- Fikret Orman: "TFF Başkan adayı değilim, kim adaysa hayırlı olsun" -2-Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman: "Derbinin pazartesi oynanması için bize soran olmadı""Şenol Güneş, sezon sonuna kadar burada"İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar görevde olduğunu belirterek, seçimin ardından kontrat teklifi yapacaklarını söyledi. TFF Başkanlığı'na aday olacağı iddialarını da cevaplayan Orman, "Aday değilim, kim adaysa hayırlı olsun" dedi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumartesi günü Divan Kurulu Toplantısı olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Orman, "Seçimden önceki son divan toplantısı. Bütün üyeleri bekliyoruz. Önemli bir toplantı olacak. Seçim öncesi konuşmasıyla beraber divan toplantısı bitecek. Fenerbahçe ezeli rakibimiz. Güzel bir maç olacak. Maçın oynandığı gün ve saat, bize sorulmadı. Daha evvel Fatih Terim hocamız, 'Bizimle konuşuluyor' demişti ve ben de desteklemiştim. Bu kez bizimle konuşulmadı. Pazartesi günü oynanması bize sorulmalıydı, biz ev sahibi takımız. Fenerbahçe Kulübü'nü aradım ve onların da bilgisi olmadığını öğrendim. Onlar arayıp böyle bir talepte bulunsaydı, biz de sıcak bakardık. Biz Norveç'e gidip maç yaptık, maç gece 1'de bitti, cuma sabah saat 9'da İstanbul'a geldik. Pazar günü de Galatasaray'la maç yaptık. Sorduğumuz zaman Avrupa böyle, uyum sağlayın dediler. Şimdi ne değişti de bu maçı pazartesiye koydunuz? Federasyona bununla alakalı aksiyon almaya başlayınca, herkesi konuşma mecburiyetine itiyorsunuz. Taraftar diyor ki, başkan elini masanın üzerine koy. Bu durumun Fenerbahçe'yle alakası yok. Ali Başkan arayıp pazartesi günü oynamak istediklerini söylese memnuniyetle derdim" ifadelerini kullandı."TFF adayı değilim"Beşiktaş'ın maçlarına yalnızca İstanbul'dan taraftar gelmediğine dikkat çeken Fikret Orman, "Maç pazartesi günü oynanıyor. Beşiktaş'ın maçlarına yalnızca İstanbul'dan taraftar gelmiyor. Bursa'dan, Ankara'dan, Antalya'dan her taraftan taraftarımız geliyor. Pazartesi günü derbi maçını saat 21.00'e koyuyorsunuz. Bu durum ekonomiyi de zedeleyen bir şey. İlk yarıdaki maç da pazartesi günüydü. Bizimle konuşulmadan böyle bir karar verilmesini çok yanlış buluyorum. Federasyonun içinde birisi Beşiktaş'a hizmet edecek, birisi Fenerbahçe'ye hizmet edecek gibi tutumlarla bu iş yürümez" diye konuştu.TFF Başkanlığı'na aday olacağı iddiaları üzerine de konuşan Orman, "Beşiktaş'ın muhalif kesimi benden kurtulmak için beni göndermedikleri yer kalmadı. Bir gün belediye başkanı yapıyorlar, bir gün başka bir şey. Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'ndan daha büyük bir makam yoktur benim için. TFF için de bir düşüncem yok. TFF Başkanlığı seçimi haziranda, kim aday olur bilmiyorum ama ben aday değilim" açıklamasını yaptı."Şenol abi kalmak isterse yeni sözleşme önereceğiz"A Milli Takım Teknik Direktörlüğü koltuğuna oturacağı konuşulan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le ilgili olarak konuşan Fikret Orman, "Şenol Hoca'yla sözleşmemiz sezon sonunda bitiyor. Mayıs ayında kongremiz var. O günün şartları içinde Şenol abi kalmak isterse, biz de sözleşmemizi öneririz. Şenol Hoca, federasyondan kırgınlıkla ayrılmış. Şu anda Milli Takım hocalığı da yapmak isteyebilir, bunu normal karşılıyorum. 4 senede önemli başarılara imza attı. Kendisinin milli takım teknik direktörlüğü koltuğuna oturma isteğine saygı ve sevgiyle bakıyoruz. Sezon sonuna kadar hocamız görevinin başında. Bunun haricindeki yorumlara bakmıyorum. Bu durum, maç oynanırken yıldırım düşerse ne olur gibi bir şey. Yıldırım düşerse paratonerimiz var, çeker yıldırımı" açıklamasını yaptı."Beşiktaş'a uygun bir futbolcu olursa alırız"MHK Başkanlığı görevinden istifa eden Yusuf Namoğlu'yla çok esti tanışıklığı olduğunu söyleyen Fikret Orman, "Görev yaptığı süre içinde camia olarak destek olmaya çalıştık. Gayretli, çalışkan bir isim. Kendi içinde iyi hizmetler yaptı. Sabri hocayı da çok severiz. Ekibinde Mustafa Çulcu var, kıymetli insanlar var. Bir şeyler yapma hırsları var ve bu da beni heyecanlandırıyor. İyi niyetli olduklarını düşünüyorum. Gelir gelmez, MHK'yı beklenti içine sokmamak gerekiyor. Önümüzdeki sezondan itibaren ciddi bir faaliyet içinde olacaklarını düşünüyorum. Niyetleri iyi olursa Allah da yollarını açık eder" diyerek yeni MHK'ye başarılar diledi.Bir Japon gazetecinin, "Kagawa dışında Japonya'dan yeni bir transfer yapmayı düşüyor musunuz? Fenerbahçe'nin Okazaki'yle ilgilendiği konuşuluyor. Japon pazarı için yeni futbolcular alacak mısınız" sorusunu yanıtlayan Orman, "Beşiktaş Kulübü, iyi oyunculardan kurulu ve yarışmacı bir ekip olmalı. Biz Japonya'dan oyuncu transfer etmek için oyuncu almayız. Kagawa da çok iyi bir oyuncu. Bu hafta çok önemli bir maç. Vodafone Park'ta kendisini gösterebileceği bir maç. Onun da mutlu olacağı, Beşiktaş taraftarının da mutlu olacağın bir sezon olsun istiyoruz. Bunun dışında, Beşiktaş'ın kalitesine uygun bir futbolcu olursa alırız" ifadelerini kullandı."Sabri Çelik ve yönetimine güveniyorum"VAR sisteminin çok doğru bir sistem olduğunu söyleyerek sözlerini sürdüren Orman, "Gol oluyor, iptal ediliyor, demek ki gol değil. VAR netice itibariyle bir sistem, yönetenler de insan. İnsanların korktuğunu düşünmüyorum, daha çok eğitim alması gerektiğini düşünüyorum. Gördüğünü çalan, kimseden çekinmeyen bir hakem camiası diliyorum. Türkiye'de 9 binin üzerinde hakem varmış. 1. Lig'i yöneten 20 kişi. 9 bin kişi içinde 20 kişi arasına girebiliyorsan, demek ki zor bir iş yapıyorsun. Futbolcular Türkiye'ye iyi niyetli gelip, sonrasında iyi niyetli olmuyorlar. Hakemler de burada oynayan takımı oynatmaya çalışmalı, maçların uzatmalarına dikkat etmeli, oynayan takımı oynatmaya çalışmayı. Sabri Çelik ve yönetimine güveniyorum bu konuda" dedi."Programı yapamıyorlarsa, Kulüpler Birliği olarak biz yaparız"Maç programlarının son dakikalarda açıklanmasının yanlış bir uygulama olduğuna dikkat çeken Fikret Orman, "Eskiden Türkiye'de önceden belirleniyordu. Sonra birisi bağırdığı zaman sistem değişiyor. Doğru sistemin kurulması gerekiyor. Burada koskoca bir şirketle işbirliği yapıyoruz. Bu işbirliği sonucunda Beşiktaş'ın maçlarıyla ilgili belki ilerleyen zamanda tur organizasyonu yapılacak. Belki Japonya'dan 500 tane 1000 tane turist getirilecek. Japonya dediğimiz yer uçakla 15 saat sürüyor. Ama siz salı günü, hafta sonunun maç programını açıklıyorsunuz. Böyle olunca da problem oluyor. Japonya'daki Malezya'daki insanlar için organizasyon yapmak gerekiyor. Dünya bunu böyle yapıyor. Bu pazar günü Londra'da Chelsea-Manchester City FA Cup maçı var. Arkadaşlar diyor ki, bu maça gidelim mi? Biz spor adamı olarak bunu konuşuyoruz. Şimdi Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var, nasıl olacak bu iş. Biraz büyük bir vizyonla bakmak ve düzgün yönetmeleri gerekiyor. Zor bir durum, zaten kolay olsa federasyona ihtiyaç olmaz. Çok zorlanıyorlarsa bıraksınlar Kulüpler Birliği'ne, biz gayet güzel yaparız" diyerek maç programlanmasına tepki gösterdi."TFF'den Şenol Hoca için bir talep gelmedi"Beşiktaş'ın maçlarının daha evvel yapılan girişimler sonucunda Japonya ve Çin'de yayınlandığını söyleyen Fikret Orman, maçların daha erken saatte oynanması için TFF'ye başvuruda bulunduklarını da açıkladı. Şu ana kadar sözlü bir girişimde bulunduklarını söyleyen Orman, bunun sonuçlanmadığını ve tekrar girişimde bulunacaklarını ifade etti. Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar oynanacak olan milli maçlarda A Milli Takım'ın başında olacağı iddiaları üzerine de konuşan Orman, "TFF'den bir talep gelmedi, zaten gelemez. Çünkü Federasyon'dan böyle bir talebin gelmesi için bizden önce Şenol Hoca'yla konuşmaları gerekiyor. Şenol Hoca bizim kölemiz değil, 'Şuraya gideceksin, buradan çıkıp Urfa'daki maça gideceksin' gibi bir organizasyonumuz olamaz. Benden önce Şenol Hoca'yla konuşulması gereken bir durum bu. Eğer hocamız böyle bir duruma sıcak bakıp, 'Kulübe sorayım' derse, o zaman biz devreye gireriz. Olmayan şey için yorum yapmaya gerek yok" diyerek sözlerini tamamladı.