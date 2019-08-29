Fikret orman: türk futbolunun marka değerini artırmak için çalışıyoruz

Fikret Orman, yasa dışı bahis ile ilgili, "Bundan sonraki gündemlerimize alacağımız bir konu. Hızlıca büyüyor ve kulüplerimiz bu durumda hiçbir gelir elde edemiyor" dedi.Kulüpler Birliği Vakfı'nın Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantısında yeniden başkan seçilen Fikret Orman, toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulüp başkanlarına destekleri için teşekkür eden Orman, "Tekrar benim başkanlığımda aynı heyetle Kulüpler Birliği'nde aday olmuştuk, bugün de seçimi yaptık. Kulüplerin tevazuusu ile görevimize devam ediyoruz. Öncelikle kulüplerimize ve Türk futboluna hayırlı olsun. Buradan destek veren bütün kulüplerimize ve başkanlarına şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür etmek istiyorum. Bazı gündem maddelerimiz vardı, onları konuştuk" diye konuştu."BUGÜN GÖRDÜM Kİ SAHA DIŞINDA BİR BÜTÜN OLARAK ÇOK İYİ ÇALIŞABİLİYORUZ"Kulüpler Birliği'nin gündemi hakkında bilgiler veren Fikret Orman, "Yeni bir gündem maddemiz yok, mevcut gündemimiz ile devam edeceğiz. Geldiğimiz ilk günden beri söylüyoruz, Türk futbolu bu marka değerini hak etmiyor. Bunun üzerine çalışma yapılması gerekiyor. Bunu yeni federasyona da bildirdik. Çeşitli komitelerin kurulup ortaklaşa çalışılarak marka değerinin, seyirci sayısının ve Türk futboluna olan ilginin artırılması lazım. Kulüpler Birliği olarak buna destek vereceğiz. Aynı zamanda kulüplerimizin finansal problemleri ve yeni çıkan lisans talimatnamesi gibi birçok problem var. Bugün gördüm ki saha dışında bir bütün olarak çok iyi çalışabiliyoruz. Hep beraber, el birliği ile yapamayacağımız şey yok. Kulüpler Birliği bir vakıf. Elinde de kulüp başkanlarının oluşturmuş olduğu ortam dışında bir gücü yok, kanun olarak bir yaptırımı yok. Federasyonla işbirliği yaparak bu problemleri çözme gayretinde olacağız" şeklinde konuştu."LİGİN DAHA ÇOK İZLENMESİ HEPİMİZİ MUTLU EDER"Yayıncı kuruluşun yapılan anlaşma gereği talepleri olduğunu ifade eden Fikret Orman, "Federasyonun yayıncı kuruluş ile hukuken yapmış olduğu anlaşmalar var. Bu doğrultuda yayıncı kuruluşun tarifeleri var. Onlar da o taleplerde bulunuyorlar. Biz bu ticaretin yaptırım anlamında bir tarafında değiliz. Temenni olarak yayıncı kuruluşa da söylüyoruz, daha çok seyredilmesi hepimizi mutlu eder. Buradaki karar, yayıncı kuruluşun ve hukuksal olarak da federasyonundur" ifadelerini kullandı.Öte yandan Fikret Orman, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile ilgisi ise şunları söyledi:"Yeni bir MHK var. MHK başkanımızla da buluşacağız. Kendi değerlendirmelerimizi, bütün kulüp başkanları olarak kendisine ileteceğiz."Yasa dışı bahis konusunu sonraki toplantılarda gündeme alacaklarını belirten Orman, "Bundan sonraki gündemlerimize alacağımız bir konu. Hızlıca büyüyor ve kulüplerimiz bu durumda hiçbir gelir elde edemiyor" dedi.

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Fikret Orman'ın açıklamaları

- İstanbul