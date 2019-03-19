Beşiktaş Kulübü
Başkanı Fikret Orman
, Uzak Doğu
'daki temaslarını tamamladı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Fikret Orman'ın Uzak Doğu seyahatinin son ziyaretinde Malezya Futbol Federasyonu
Başkanı Dato' Haji Hamidin Bin Haji Mohd Amin ile bir araya geldiği bildirildi.
Ziyarette, siyah-beyazlı kulübün Malezya'da yapmayı planladığı projelerin yanı sıra Türkiye
ve Malezya'da yapılabilecek kamp aktiviteleri, özel maçlar ile ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
Fikret Orman'ın ziyaret sonunda Dato' Haji Hamidin Bin Haji Mohd Amin'e Beşiktaş forması hediye ettiği belirtildi.
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Kaynak: AA