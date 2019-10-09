Fikret Orman: Yeniden aday olmayacağım

7 yıldır Beşiktaş Başkanı olan Fikret Orman istifa kararı almıştı. Beşiktaş'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesinde birçok ismin adı geçiyor. Başkan Orman ise yeniden aday olmayacağını ifade etti.

Fikret Orman basın toplantısında,"Ben söyleyeceklerimin hepsini söyledim. Kararımı verdim ve o kararımın arkasındayım, Beşiktaş başkanlığını bıraktım ve aday olmayacağım"ifadelerini kullandı.

Yapılan sponsorlukla ilgili olarak Orman, "Özersoylar, Beşiktaş'a sponsor olmak istedi ve bugün de benim isteğim ile bir lansman düzenleniyor. Şirket sahipleri de Beşiktaş'a sponsorluk maliyetlerini açıklamak istemiyor. Beşiktaş'ı seviyorlar, teşekkür ediyorum" dedi.