Haberler » Spor » Fikret Orman: Yeniden aday olmayacağım

Fikret Orman: Yeniden aday olmayacağım

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Özersoylar ile yapılan sponsorluk anlaşmasında fikrinin değişmediğini ve yeniden başkan adayı olmayacağını açıkladı.

09.10.2019 11:55

7 yıldır Beşiktaş Başkanı olan Fikret Orman istifa kararı almıştı. Beşiktaş'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesinde birçok ismin adı geçiyor. Başkan Orman ise yeniden aday olmayacağını ifade etti.

Fikret Orman basın toplantısında,"Ben söyleyeceklerimin hepsini söyledim. Kararımı verdim ve o kararımın arkasındayım, Beşiktaş başkanlığını bıraktım ve aday olmayacağım"ifadelerini kullandı.

Yapılan sponsorlukla ilgili olarak Orman, "Özersoylar, Beşiktaş'a sponsor olmak istedi ve bugün de benim isteğim ile bir lansman düzenleniyor. Şirket sahipleri de Beşiktaş'a sponsorluk maliyetlerini açıklamak istemiyor. Beşiktaş'ı seviyorlar, teşekkür ediyorum" dedi.

Amine GülşeAmine Gülşe'den Mesut Özil yorumu: İstanbul'a gelirsen bu beni mutlu eder

Galatasaray Divan Restaurant ile yollarını ayılıyor! Bedeli ise 500 bin dolarGalatasaray Divan Restaurant ile yollarını ayılıyor! Bedeli ise 500 bin dolar

GalatasarayGalatasaray'da Falcao ve Linnes krizi!

Tottenham, Vedat Muriqi transferini ocak ayında bitirebilirTottenham, Vedat Muriqi transferini ocak ayında bitirebilir

GomisGomis'ten Türkiye açıklaması: Hayatımın bir döneminde İstanbul'da yaşamak istiyorum

Fikret Orman: Yeniden aday olmayacağım

Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR(7)
FIRTINA 61:İstesen de aday olamazsın zaten!!!
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
VEZIRR:COK SUKUR. . FABRIYI SATTIGI GUN ANLADIM ZATEN BUNDAN BISEY OLMICAGINI . . .
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
BAY B:OLMA ZATEN
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
HAHAHA:batır takımı borç batağına koy sonra ben aday olmayacağım de çokta fifi. . . . defolllll ama borç açıklamsını yap ondan sonra deeefoooolllll. . . .
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
EMOXX:ali koça yancılık yaptı ilk giden kendi oldu
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
ZİYAA:Yapma başkan bırakma Beşiktaş''ı. . .
Yayından Kaldır
4 3
Cevap yaz
CEVO:birak birak senden hayir yok artik
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
15:15 Nabil Dirar ameliyat oldu
15:20 Görme engelli halterciler, türkiye şampiyonası'nda podyuma çıktı
15:13 Eski amatör futbolcular yeşil sahalarda kıyasıya mücadele etti
15:12 Polisgücü Yönetimi Emniyet Müdürü Zeybek'e gitti
15:16 Hatayspor'da İlhan Palut yerine Bayram Toysal!
15:09 İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı yeni sezona hazır
15:01 Voleybolcular öğrencilerle buluştu
9.10.2019 15:33:04