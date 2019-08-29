Fikret Orman, yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi

Seçim sonrası açıklamalar yapan Fikret Orman, "Tekrar benim başkanlığımda aynı heyetle göreve talip olmuştuk. Kulüplerin teveccühüyle tekrar göreve devam ediyoruz. Öncelikle herkese, Türk futboluna, kulüplere hayırlı olsun. Destek veren kulüplerimize ve başkanlarımıza şahsım adına teşekkür ediyorum." dedi.

"TÜRK FUTBOLU BU MARKA DEĞERİNİ HAK ETMİYOR"

"Yeni dönemdeki gündemleriniz neler?" sorusu üzerine Orman, "Çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Gündemimizde yeni bir şey yok. Mevcut, gündemimizdekilerle devam edeceğiz. Geldiğimiz günden beri söylediğimiz şey şu, Türk futbolu bu marka değerini hak etmiyor. Bunun üstüne çalışılması gerekiyor: Yeni Federasyon seçildiğinde onlara da yazılı olarak bildirdik, çeşitli komiteler kurup ortaklaşa çalışıp marka değereni artırmamız lazım. Stattaki seyirci sayısını artırmamız lazım. Kulüpler Birliği olarak buna büyük destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"KULÜPLER BİRLİĞİNİN KANUNSAL BİR GÜCÜ YOK"

Orman finansal problem olduğunu, "Kulüplerimizin finansal problemleri, yeni çıkan lisans talimatnamesi gibi bir çok problemimiz var. Biz bir bütün olarak, sahada mücadele ediyoruz ama saha dışında gayet iyi bir dostluğumuz var. Elbirliğiyle yapamayacağımız bir şey olmadığına inanmıyorum. Kulüpler Birliği bir vakıf. Elinde de kulüp başkanlarının oluşturmuş olduğunun haricinde bir gücü yok. Kanunsal bir gücü yok. Avrupa'daki Premier Lig, La liga ve Bundesliga gibi bir kurum değil. Kulüp başkanları olarak oluşturduğumuz bir heyetimiz var. Federasyonla işbirliği yaparak bu problemleri çözme gayreti içinde olacağız" sözleriyle açıkladı.

ORMAN'DAN BEIN SPORTS AÇIKLAMASI

Süper Lig yayın haklarının daha fazla televizyonda yayınlanmamasıyla ilgili sorusuna ise Orman, "Bunlar da konuşuldu. Bizim beIN Sports ile yaptığımız anlaşmalar var. Bizim ile değil de TFF'nin huküken anlaşmaları var. Bein Sports'un tariflenmiş talepleri var. Biz bu ticaretin yaptırım tarafında değil. Ancak beIN Sports'a da söylüyoruz, daha çok kesimlerce maçların izlenmesi hepimiz için mutluluk getirir. Ancak buradaki karar beIN Sports'un ve hukuksal olarak da Federasyon'un muhatap olacağı bir konu" yanıtını verdi.