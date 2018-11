Fikret Orman: "Yüreği Olan Çıksın Aday Olsun" -2

17 Kasım 2018 Cumartesi 13:41



- Fikret Orman: "Yüreği olan çıksın aday olsun"Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: "Sandık burada. Mayıs ayında gelin aday olun, arkadan iş çevirmeyin"Orman: "Pusuya yatmayın, pusu kurmak kalleşin işidir"İSTANBUL - Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Toplantısı'nda çok sert açıklamalar yaptı. "Arkadan iş çevirmeyin" diyen Orman, "Yüreği olan çıksın mayıs ayında aday olsun. Bazı şeyler için pusuya yatmayın, pusu kurmak kalleşin işidir. Hodri meydan, gelin aday olun" ifadelerini kullandı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Toplantısı'nda çok sert konuştu. Son dönemde tribünlerde gerçekleşen tepkilerle ilgili konuşarak sözlerine başlayan Orman, "6 senedir Beşiktaş'ı yönetmeye çalışıyoruz. 4 tane seçimli genel kurul, 6 tane idari ve mali genel kurul, 2 defa bütçe toplantısı yapmışız ve 25. divan kurulu toplantısındayız. 40'ın üzerinde bir araya gelmişiz. Bugüne kadar babam rahmetli olduğunda 1 kez katılamadım toplantıya. Olabildiğince insanları aydınlatma ve Beşiktaş'la ilgili bilgiler verme gayreti içinde oldum. Dün akşam da daha evvelki konuşmaları dinledim ve söylenecekleri çok net olarak anlatmışım. Candaş arkadaşımdan rica ediyorum, daha önceki konuşmalarımı BJK TV'den yayınlayın da söylediklerimi herkes görsün. O gün verdiğim cevaplar, bu süreci anlatıyor. Hep beraber yaşadığımız bu serüvenimiz, hepimizin bildiği şeyler. Çok da tekrar etmek istemiyorum. Ben ve arkadaşlarım zor bir süreçte göreve geldik. Bu süreçte en önemli destekçilerimiz sizler ve Beşiktaş taraftarıydı" dedi."10 sene şampiyon olmayalım diyenler nerede"Geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamayı hatırlatan Fikret Orman, "Beşiktaş'ı Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesinden almadık, Çağlayan Adliye Sarayı'ndan aldık dedim. O dönemde ismi "feda" olan bir sezon yaşadık ve sonrasında stat yapımından tesisleşme hamlesine adımlar attık. Dünyanın her tarafında bilinen bir Beşiktaş oluşturmaya çalıştık. Dünyanın neresinde olursa olsun bilinen bir marka haline gelmek için yatırımlar yaptık. Bütün tartışmalarım Beşiktaş'ın menfaati üzerine olmuştur. Geçen yıl şubat ayında başlayan bir süreç olmuştu. O dönemde anlattım, 'Yapmayın. Beşiktaş'ın bütün dengeleri bizim huzurumuz üzerine kurulmuştur' dedim. Ben koltuğunda oturan değil, Türkiye'nin her yerinde Beşiktaşlılarla bir araya gelen bir başkanım. Bu sezona başladık ve ilk olarak 'Yönetim uyuma, Beşiktaş'a sahip çık' sloganını duyduk. Sezonun başlangıcından 4 ay geriye gittiğimiz zaman tarihi bir toplantı yaptık. Beşiktaş tarihinde ilk kez bir kararı Divan Kurulu'yla istişare yaparak, maça çıkmama kararı aldık. O dönemde '10 sene şampiyon olmayalım ama maça çıkmayın' deniliyordu ama o dönemden sonra ne oldu da bu slogan atıldı. Peşinden 'Yönetim bu takım senin eserin' denildi. Şampiyon olurken, Şenol Hoca'yla kontrat yaparken iyiydi. Hocayla kontrat yaparken 'Trabzonlu adam Beşiktaş'a getirilir mi?' diyenler oluyordu. Şampiyonluklar kazanılırken, 3. yıldız takılırken, Şampiyonlar Ligi'nde efsane sonuçlar alıp taraftarımızı mutlu eden takımımız bizim eserimiz değildi, ne oldu da 1 mağlubiyetle bizim eserimiz oldu? Bunun ardından 'Paralar nerede' sloganı. Beşiktaş taraftarının kulübüne sahip çıkması çok güzel bir şey. Ben de tribünden gelmeyim. Bizim de çocukluğumuzda çok sıkıntılı süreçler geçti. 1967 doğumluyum ve 1982'ye kadar, ben 15 yaşına kadar şampiyonluk görmedim. İkinci lig takımına elendik, sonra takıma sırtımızı dönmüştük. Ben de o tribünler içindeydim. 3 ay öncesinde kadar 'Türkiye'nin ekonomisini Fikret Orman'a teslim edin' derlerken, ne oldu da bu duruma geldik? Bunu hep beraber sorgulayalım" ifadelerini kullandı."Tek hedefimiz Beşiktaş'ın menfaatlerini korumak"Beşiktaş'taki birçok kişiyi çok iyi tanıdığını ifade ederek sözlerini sürdüren Fikret Orman, "Bir toplantıda 'Ben Beşiktaş'ın nabzını çok iyi tutarım, insanları tanırım, birebir görürüm' dedim. Bizim ilkemizde düello kültürü yoktur. Bizde pusu kültürü var. 'Çıldırt bizi başkan, yeter başkan' denirken, o dönemde ne yoktu da şimdi var? Menajerlikler falan, 1 milyon tane yalanlar var. O dönemde dedim ki, çıkın aday olun. Bu lafları benden birçok kez duydunuz ve söyleyecek lafınız olsun. Liderliğe aday olan insanlar, 'Ben şunu yapacağım ve şöyle düzelteceğim' diye konuşurlar. Sadece yıkmak için yalan söylerseniz bir yere varamayız. Arkadaşlarımla önemli işler yaptık ve hepinizden itibar gördük. Hepinizden gördüğümüz saygıya layık olmaya çalıştık. Bu gencecik pırıl pırıl çocukları kamuoyundan yönlendiriyorlar. 30. dakikada Oğuzhan'a bağırıyorlar. Bu çocuklarla "feda" sezonundan bu yana beraber geldik. Ever performansını biz de beğenmiyoruz. Ama bunu söyleyince 'Şenol Güneş'le problemi var' diyorlar. Bunu düzeltmek için konuşuyoruz. Ben hiç taraftara oynamadım. Hiçbir zaman şirinlik yapmadım. Doğru bildiğim her şeyi, Beşiktaş menfaatleri için doğru olanı yapmaya gayret ettim. Ben bu ailenin reisiysem, tabii ki kendi ailemin çocuğunu tenkit edeceğim. Sandığı koydum buraya, gelin dedim. Düello budur işte" açıklamasını yaptı."Benim 1 tane taraftarla temas kurduğumu gördünüz mü?"Süleyman Seba döneminde yaşanan bir kongreyi hatırlatarak sözlerini sürdüren Fikret Orman, "1998 yılında önemli bir kongreden çıkılmıştı. O zaman Şeref Tribünü'nün olduğu yerin yanında kombine biletler satılırdı. Biz de bilet almıştık. Bir anda tribünler 'Yönetim istifa' diye bağırıp 'Ahmet Dursun, Seba gitsin' diye başladı. Sonra Fahrettin Abi, 'Biz daha dün geldik, ne yaptık da bize istifa diye bağırıyorlar' dedi. Bunları iyi irdelememiz gerekiyor. Beşiktaş'ta iktidar mücadelesi yapılır, ben de yaptım. Beşiktaş'ta aday olunması gerekir, ayıp değildir. İcraat yapan herkes hata yapar. Beşiktaş'ın iktidar mücadelesi sandıkta olur. 2004 yılında Yıldırım Demirören'e seçimi kaybettikten sonra 7 sene bir tane taraftarla temas kurmadım. Yapmak kolay. Hele ki o dönemler itibariyle Beşiktaş'ı karıştırmak için birçok sıkıntı da vardı. 1 tane taraftarla temasımı gördünüz mü? Genel kurulda, divan kurulunda konuşmalar yaptım. O günlerde transfer yapmayın, bu borcu biz ödeyemeyiz dedi. Şimdi de borç niye artıyor diyorlar. Bunu sorarken bir iktidar mücadelesi yapıyorsanız, nasıl aşağıya indireceğinizi çıkıp açıklayın. Ama böyle bir şey yok" diye konuştu."Bir daha küfür edilen dönemleri yaşatmam"Yıldız futbolcu transfer edildiğinde kimsenin sesinin çıkmadığını söyleyen Fikret Orman, "Şunu yapmasaydınız, şu oyuncuyu almasaydınız diyorlar. Mario Gomez'ler, Pepe'ler alındığında durum başkaydı. Şu andaki takıma bakalım beraber. Kalecisi Şampiyonlar Ligi Finali oynamış, stoperi Dünya Kupası Finali oynamış. Pepe, dünyanın en önemli stoperlerinden birisi. Gökhan Gönül, Adriano, Caner, Medel, Oğuzhan, Tolgay Bu transferleri yaparken, Beşiktaş üst üste 3. şampiyonluğunu alabilsin diye yaptık. Bir hata yaptık. 3. şampiyonluğu kovalamaktansa, bütçeyi kısmamız gerekirdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıları yakalamaktansa bütçeyi kısmamız gerekirdi. Ben Euro kurlarının bu duruma geleceğini tahmin edememiştim, burada hata yapmışız. Pusu kültürü, Beşiktaş'ın kötü gitmesini bekliyor. 6 ay sonra seçim var. Gürsel hocam çıktı, 2019'da aday olacağını söyledi. Ben de kendisini tebrik ediyorum. Mayıs ayında seçimimiz var. Daha eskiden adaylık açıklayanlar var. Mayıs ayında düello var, gelin aday olun. Beşiktaş'ı karıştırarak beni itibarsızlaştırmaya çalışarak, yönetim kurulunu itibarsızlaştırmaya çalışarak bu işler olmaz. Biz buraya tırnaklarımızla geldik. Süleyman Abi'ye, Serdar Bilgili'ye küfür edilen dönemleri görerek yaşayarak geldik buraya. Beşiktaş'a bir daha bunları yaşatmam" dedi."Görevi bırakmayı düşündüm"Mayıs ayında gerçekleşecek olan genel kurulla ilgili konuşmaya devam eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Seçimi kazanırız diye bir şey demiyorum, bunun kararını genel kurul verecek. Biz Beşiktaş için çalışmaya, kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Yarım saat bile uyumadan buraya geldim. O maçın ertesi gecesinde 'Bu muydu bizim yaptığımız mücadelenin karşılığı. Haftanın her günü çalışan başkan ve yönetime karşılık bu muydu?' diye aklımdan geçirdim ve bırakayım diye düşündüm" diye konuştu."Buradan söylüyorum, aday olamayacaklar ve aday bulamayacaklar"Mayıs ayında yapılacak olan seçimde aday olacağını açıklayan Fikret Orman, "Yüreği olan varsa, gelsin 'Fikret Orman temsil edemiyor, biz daha iyi temsil edeceğiz. Borcu şöyle azaltacağız' diyerek aday olsun. Taraftara oynamayın. Birilerinin yönlendirmesiyle bağıran taraftar mı Beşiktaş'ın 25 milyon taraftarını temsil ediyor. Bu çocukları kandıranlara kızgınım, bize sahip çıkmayanlara da kırgınım. Bu kulüpte olmayacak çok şeyin altına imza attım. Bir tek stattan bahsediyorlar. Bu stat kompleksini geçelim. Ümraniye'ye ne kadar yatırım yaptık? Beşiktaş'ın 1 tane tesisi yoktu, Akatlar'daki Pendik'teki tesislere hepiniz gidip görüyorsunuz. Beşiktaş TV 3 milyon Euro'ya yapılırken, biz 300 bin Dolar'a yaptık, hata mı ettik. Taraftara oynayarak kimse bir yere gelemez. Şu söylediğime de inanın, aday olamayacaklar, aday bulamayacaklar. Ben Karadenizliyim, tek dertleri benim sinirimle oynayıp, ağzımdan çıkacak bir lafı alıp taraftara karşı yönlendirmek. Biz birlik içinde Beşiktaş'a hizmet etmekle uğraşırken, Beşiktaş kültüründe 30. dakikada kaptana bağırmak olur mu? Vagner Love penaltı atarken adamı yuhalamak olur mu? Haftaya yine bu oyuncular sahaya çıkacak. Daha maç 2-1'ken Sivas diye tempo tutmak bizim hangi kültürümüzde oldu" diyerek tepkisini dile getirdi."Bırakın uçağı, 'drone'a binen varsa göstersinler"Kendisi ve yöneticiler hakkında "Beşiktaş'ın paralarıyla uçaklarda geziyorlar" iddiaları üzerine de konuşan Fikret Orman, "Ben ve arkadaşlarım yönetime geldiğimizde Beşiktaş takım uçağına yöneticiler ve misafirler para vermezdi. Statta adam başı 5'er bilet hak vardı. Biz Beşiktaş takım uçağına binerken bile parasını ödüyoruz. Kendimizle ilgili personelimiz oluyor. Bazen sekreter, bazen koruma ihtiyacı oluyor. Onların da parasını biz veriyoruz. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızdan 1 tanesinin bırakın uçağı, drone bindiyse faturasını gösterin. Beşiktaş tarihinden daha fazla oyuncu sattık, adım çıktı cimriye. Menajerlik komisyonları. Bizden önceki yönetime baktım, yüzde 18.82-19.62 ortalama. Bizim 6 senelik ortalamamız yüzde 11. Bir başka kulüpte bunların konuşulduğunu görmedim. Yönetimler değişiyor, değiştiği halde konuşulmuyor. Bizde her gün her şey konuşuluyor. Neden? Bir tane menajerden oyuncu alıyorsunuz, diğeri başlıyor bir şeye. Biz menajer seçmiyoruz ki, oyuncu seçiyoruz. Biz bir aileyiz. Birçok yanımdan ayrılan arkadaşlar var. Şu anda onların nerede nasıl toplantılar yaptığına da vakıfım ama çıkıp anlatmadım" diye konuştu."Fatura kestim, daha ucuza mal ettik""Beşiktaş Başkanı kulübe fatura kesti" denilerek yapılan eleştirilere de açıklık getiren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Stattaki koltukları ihale ettik. Bunun da ihalesi geldi 3 milyon Lira'ya. Sonra koltuğu yapan firmadan 2.5 milyon teklif geldi. Benim de otomotiv yan sanayi üretimim var, genel müdürü çağırdım ve bunu yapabiliyor muyuz dedim. 1 milyon 600 bin teklif geldi. Bana o zaman 'Aman başkan, sen yapma, senin üzerinde görünmesin' diyenler vardı. Bu ayıp bir şey mi? Biz o zaman Ahmet Nur Çebi'den niye demir aldık. Bizden önceki başkandan gaz aldık. Şimdi Mete Vardar'ı gördüm. Biz onlarla da anlaşma yaptık. Bu ayıp bir şey değil ki. Beşiktaş'ın menfaatine olan neyse biz onu yaptık. Ayıptır ya. Eski ve yeni yöneticilerin hepsi takım uçağına binince parasını verir. Kimse 1 tane bilet alamamıştır Beşiktaş'tan. Eski yönetim 'Hesap sorsana' diyerek suçlanır. Bunu diyenlere soralım, taraftara paralar aktarılırken Yıldırım Demirören ve yönetimi suçlandı. Ama bu paraları alanları hiç soruşturmadık, hiç konuşmadık. Bu paralar kimlerin cebine gitti. Makbuzla maaş alanlar var. Bunlar bizim tespit ettiklerimiz. Yıldırım Demirören'in cebinden verip vermediğini bilmiyorum ben. Bunları konuşmadık hiçbir zaman. Pusu kültürü böyle. İş bize geldiğinde 'Paralar nerede Fikret Orman'. Burada denetleme kurulu var, devlet var. Transfere para harcamadık, para kazandırdık, bu parayla suçlu olduk. Stat yaptık, gelir elde ettik suçlu olduk. İnsan kendi yaptığı katkıyla suçlanır mı? Derdiniz ne, neden bunlar oluyor. Biz kimseye taviz vermedik" açıklamasında bulundu."2012 yılından bu yana gerçekleşen bilançoyu çıkarttım"Üyelerin her birinin Beşiktaş'ın dinamiklerini bilen insanlar olduğunu söyleyen Fikret Orman, "Bir gün duydunuz mu, taraftar grubuyla bir araya geldiğimi. Geçenlerde geldim. Çocuklardan birisi 'Başkanım beni mahkemeye verdiniz' dedi. Ben seni tanımıyorum ki mahkemeye verim dedim. Allah rahmet eylesin ölünün arkasından konuşulmaz. O dönemde Gezi Olayları sırasında bir dilekçe verilmiş ama geri çekilmiş. Şimdi yeni moda, başkan pankartı asan çocukları sabah evinden aldırttı. Biz ne kuvvetli adamlarmışız ya. Ben o çocuklara kızmıyorum. Bugünkü ekonomik koşullarda deplasmana gideceksin, pankartlar yapacaksın, nereden buldunuz bu paraları? Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır, biz de taraftarız. Biz başka takım tutmuyoruz ki. Bu çocuklar daha dünyada yokken biz oralardaydık. Biz liseden kaçıp kaça gelirdik. Beşiktaş'ın dinamikleriyle oynamayla olmaz. 6 ay sonra seçim var. Buradan tekrar ediyorum, aday bulamazlar. Çıksınlar birleşsinler, gazetecileri de alıp toplantı yapıyorlar. 2012'den bu yana bilançosunu çıkarttım. Mayıs 2012-Ağustos 2018 tarihleri arasında yayın gelirinden 567 milyon TL gelir almış. UEFA'dan 419 milyon TL gelir elde etmişiz. Sponsorluklardan 482 milyon TL gelir elde etmişiz. Maç hasılatından, 315 milyon TL gelir elde etmişiz. Bunun 2.5 senesi Vodafone Park. Kartal Yuvası'ndan dan 441 milyon TL gelir elde etmişiz. Futbolcu satışından 368 milyon. Futbol AŞ 2 milyar 657 milyon TL gelir elde etmiş. Lisanslı ürünlerin malına 282 milyon TL ödemişiz. 111 milyon TL de mağazacılık kiralama ve diğer giderlere ödemişiz. 1 milyar 644 milyon TL bonservisler de dahil futbola para harcamışız. 2 milyar 627 milyar gelir, 2 milyar 411 milyon TL gider olmuş. 216 milyon TL kar elde etmişiz. 6 senede dernek 272 milyon TL kazanmış. Giderleri de 164 milyon tutmuş. 107 milyon kar etmişiz ama buradaki paranın daha fazlasını amatör şubelere harcamışız. 219 milyon harcayınca 111 milyon TL zarar etmişiz. Bu saydıklarımda faiz gideri falan yok. Beşiktaş bu süreç içinde 500 milyon TL civarı da, Vodafone Park, Ümraniye, Şan Öktem, Süleyman Seba, Hakkı Yeten Tesisleri'ne harcadı" diye konuştu."Göcek'te koy almışım haberim yok"6 yılda faizden doğan kur farkı nedeniyle 777 milyon TL faiz ödediklerini söyleyen Fikret Orman, "Dövizli borçlanma kontratlarından dolayı da 411 milyon TL kur farkı ödemişiz. 1 milyar 187 milyon TL faiz ve kur farkı ödemişiz. Bu farkla yaptığınız yatırımı topladığınızda 1 milyar 552 milyon TL harcamışız. Biz faize çalışmışız. Peki göreve geldiğimizdeki durum neydi, aynı. Beşiktaş'ın gelirini artırmışız. 78 milyon Dolar'dan 200 milyon Dolar'la da çıkarmışız bütçeyi. Bu borcu küçülerek ödeme şansımız yok. Bizim 2 rakibimizin durumu daha iyiydi bizden. Birisi gayrimenkul sattı ancak şu anda biz 2 rakibimizden de daha iyi durumdayız. Gençler başlıyor konuşmaya, "Oyuncu al, bunu al, bu futbolcunun yanında da bunu al." Onun derdi değil ki bu, bizim derdimiz. Biz buraya kendimizi yıpratmaya gelmedik ki. Şampiyonluk yaşamak bizim de hakkımız. Geçenlerde rakip başkan Ali Koç'la birlikteydik. Sermaye artırımı yapılmasına rağmen 'Önümüzü görmek zor. Devletle birlikte bir şeyler yapılması gerekiyor' diyorlar. Bu duruma ben getirmedim, arkadaşlarım getirmedi. Kötü bir sezon geçiriyoruz, geldiğimiz hale bakın. Ben Beşiktaş'ı o gün itibariyle küçültmüş olsam, 5-6 sene şampiyonluk olmasın deseydim halimiz ne olurdu? Ben kimseye bir kötülük yapmadım, kimsenin ekmeğiyle oynamadım. 20 senedir oturduğum evim var, bu evi şikayet edip duruyorlar. Cumhurbaşkanı'na teşekkür ettim. Beşiktaş, ahde vefası olan bir kulüptür. Bu stadın yapılması döneminde teşekkür ettim. 'Sarıyer'de 3 bin daire verdi' dediler. Göcek'te koy almışım. Videolarla çekiyorlar ve bana gönderdiler. Sonuçta mecbur kalıp açıklama yaptım. Benim otelim var, 2010 senesinde yaptım. Ben Beşiktaş'a başkan olduktan sonra müteahhitlik yapmadım. Benim bir işim arazi geliştirmek. Ama şu anda bir arazinin üzerine çıksam, hırsız olacağım. Gezi olayları zamanı tapeler var, orada 'Vişnezade'de bir arazi var ve Fikret Orman orayı aldı. İsmail Ünal'a baskı yapmış ve 2 blok yapmış' diyor. Unutmayın arkadaşlar, benim ailem var. Siz de ailemsiniz. Namusumu size teslim ettim, sizler için çalışıyorum" ifadelerini kullandı."140 bin kişi aradı, 140 kişi başvurdu"Kulüpte avukatlık faturası konuşulmasıyla ilgili de konuşan Fikret Orman, "Hiç duyuyor musunuz Beşiktaş'ın dava kaybettiğini. Avukat Şafak'a çıkarttırdım, 6 milyonun üzerinden harç ödemişler ceplerinden. Biz demir üretirken o da hizmet üretmiş. Ben sizin karşınıza 41 kez gelmişim ve herkesin konuştuğuna cevap vermişim. Bütün yapmış olduğum mücadele Beşiktaş için. Yanımıza arkadaşlar almışım beraber çalışmak için ama nikahıma mı aldım. Bizim yanımızdan ayrılan kişiler için herkes dedikodu yapıyor. Elinde bir şey olup da konuşmayan namerttir dedim. Yeni bir yönetim kurulumuz var ve mayıs ayına kadar karşınızdayım. Mayıs ayında yapılacak genel kurulda, şu anda bunları yapanlar kimler ise, aday olsunlar. Ben kimler olduğunu biliyorum. Gelsinler Beşiktaş Başkanlığı'na aday olsunlar. Bunun kararını verecek olan genel kuruldur. Bakın yeni af çıkarttım. 140 kişi müracaat etmiş. 140 bin kişi aradı üyeliği düştü diye. Kaldırdık ama 140 kişi müracaat etti" dedi."Pusu kalleşlerin işidir"Kişiler üzerinden konuşmayacağını söyleyerek devam eden Fikret Orman, "Kişilerle ilgili konuşmak Beşiktaş Başkanı'nın işi değil. Kim aday olmak isterse çıksın aday olsun. Beşiktaş'ın er meydanı kongredir. Beşiktaş'ı iyi yönetmek isteyen çıkar, 'Fikret Orman ve ekibi bunları yapamadı, biz daha iyi yapacağız' der, ikna eder, göreve gelir. Galatasaray Kulübü'nde, Fenerbahçe Kulübü'nde adaylar çıktı, değişim oldu. Demek ki oluyormuş. Divan toplantısına çıkmadan gecenin saat 1'inde pankart asmalar, medyaya servis etmeler. Ne kazandınız, amacınız ne? Rakiplerimizden çok daha zor günler geçirenler var, hiç böyle şeyler oluyor mu? Pusuya yatmayın. Pusu kalleşlerin işidir. Bu camia sporcularını şehit vererek buralara gelmiştir. Pusu bizim işimiz değildir" diyerek sözlerini tamamladı.