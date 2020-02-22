Haberler » Spor » Fikret Ünlü anısına golf turnuvası - Spor

Fikret Ünlü anısına golf turnuvası

ANTALYA'nın Serik ilçesinde merhum eski bakan Fikret Ünlü anısına düzenlenen golf turnuvası başladı.

22.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:03Fikret Ünlü anısına golf turnuvası

ANTALYA'nın ilçesinde merhum eski bakan Fikret Ünlü anısına düzenlenen golf turnuvası başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelin golf sahasında, Ankara Golf Clup tarafından eski bakanı merhum Fikret Ünlü anısına düzenlenen turnuva 2 gün sürecek. Bugün başlayan turnuvaya Ankara Golf Clup üyelerinin yanı sıra birçok amatör golfçü de katıldı.

Ankara Golf Clup Başkanı Mehmet Dora, "Geçen yıl kaybettiğimiz değerli siyasetçi, spor bakanımız Fikret Ünlü adına bu yıl ilkini düzenlediğimiz turnuva, iki gün sürecek. Golf camiası tarafından da çok sevilen değerli büyüğümüz Fikret Ünlü'nün adını yaşatmak için bu turnuvayı düzenliyoruz" dedi.

Turnuvanın düzenlendiği otelin müdürü Ercan Çek ise "Fikret Ünlü, Türkiye'ye verdiği hizmetlerin yanı sıra golf turizmine de verdiği hizmetler azımsanamayacak kadar büyüktür" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Turnuvadan detaylar

Ercan Çek'in açıklamaları



Fikret Ünlü, serik, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 15:50:56