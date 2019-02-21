Fikret Ünlü İçin TBMM'de Tören

Kaynak: DHA

İstanbul'da 2 gün önce hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü için TBMM'de tören düzenlendi.İstanbul'da kanser tedavisi gören ve 2 gün önce hayatını kaybeden Fikret Ünlü için TBMM'de düzenlenen törene; ailesi, geçici Meclis Başkanı Celal Adan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Meclis Başkanları Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, eski bakanlar ve çok sayıda milletvekili katıldı. Törende Fikret Ünlü'nün öz geçmişi okunarak dua edildi. Meclisteki törenin ardından Ünlü'nün cenazesi toprağa verilmek üzere doğum yeri Karaman'ın Ermenek ilçesi Balkusan Köyü'ne gönderildi.FİKRET ÜNLÜ KİMDİR?1943 yılında Karaman/Ermenek'te doğdu. İvriz İlköğretmen Okulu'nu ve Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü'nü bitirdi. Kayseri ve Konya'da öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği, 1978-1979 yıllarında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve Bakan Müşavirliği yaptı. 1983 yılında devlet memurluğundan istifa ederek politikaya atıldı. SODEP ve SHP'de parti meclisi üyeliği, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Saymanlık yaptı. 1991-95 yılları arasında Başbakan Başdanışmanı olarak çalıştı. 1995, 1999 ve 2002 seçimlerinde Karaman Milletvekili seçildi. 56. ve 57. hükümetlerde Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Törenden görüntü-Cenazeye katılanlardan görüntü-Cenazenin taşınması-DetayHaber-Kamera: Besti KARALAR-Muhammet BAYRAM/ANKARA,