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Fikret Ünlü ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı

Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü, ölümünün birinci yıldönümünde Karaman'ın Ermenek ilçesindeki mezarı başında anıldı.

18.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:18Fikret Ünlü ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı
Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü, ölümünün birinci yıldönümünde 'ın Ermenek ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü'nün ilçeye bağlı Balkusan köyündeki mezarı başında düzenlenen anma programına, Ermenek İlçe Kaymakamı Batuhan Taşgın, Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, Karaman CHP İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı, Güneyyurt Beldesi Belediye Başkanı Ahmet Arı, Kazancı beldesi Belediye Başkanı, Muhittin Tuncel, Sarıveliler Göktepe Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Doğan ve vatandaşlar katıldı.

Fikret Ünlü için mezarı başında dua edildi. - KARAMAN

Fikret Ünlü, Karaman, Güncel

Kaynak: İHA

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