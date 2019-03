Fikret Yeni'den Çocuklar, Yaşlılar ve Engelliler İçin Özel Projeler

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni , Seyhan'ın 96 mahallesi için planlanan 26 altı başlık altındaki toplam 108 projelerinin, 7'den 70'e her yaştan insanı kapsadığını belirterek, "Hedefimiz, Seyhan'da, ailelerimize, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve engellilerimize en güzel hizmetleri sunmak" dedi.Fikret Yeni, seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen mitinglerde ve esnaf ziyaretlerinde, Adana ve Seyhan için yepyeni bir sayfa açacak projelerini anlatmayı sürdürdü. Seyhan'ı, Türkiye 'nin yeni markası yapma gayretinde olduklarını ifade eden Yeni, "Bu güzel ilçemizin, kültür, tarih ve doğa turizminde önemli bir destinasyon, kültür zenginlikleri ön plana çıkan, yaşanabilir mekanlarıyla, yatırım ortamı ve ekosistemiyle her alanda sadece Türkiye'de değil, dünyada bilinir hale getirmek en büyük hayalimiz" dedi.Yeni, 800 binin üzerinde nüfusa sahip Türkiye'nin 5 büyük ilçesinden biri olan Seyhan'a dair bu hayalinin gerçekleşmesinin yolunun, mevcut sorunlar giderilirken, 96 mahallenin tamamını kapsayacak projeleri gerçekleştirmekten geçtiğinin altını çizdi. Her birini, vatandaşların ihtiyaçlarını dikkate alarak titiz bir şekilde hazırladıkları, yer seçimi konusunda bile deyim yerindeyse ince eleyip sık dokudukları projelerinin, Seyhan'ın kaderini değiştirecek niteliklerde olduğunu vurgulayan Yeni, "Projelerimiz, 7'den 70'e her yaştan insanı kapsıyor. Yatırım ve istihdama katkıda bulunacak, kadınlarımız, gençlerimiz ve iş insanlarımıza yönelik projeler dışında, geleceğimizin teminatı çocuklarımız, toplumumuzda çok önemli yeri bulunan yaşlılarımız ve engelli kardeşlerimiz için de projeler geliştirdik" diye konuştu.Bu projelerin, "Çocuk Şehri, Çocuk Kreşi, Emekli Konağı ve Engelsiz Kafe" projeleri olduğunu belirten Fikret Yeni, şöyle devam etti:"Çocuklarımız için planlanan Çocuk Şehri Projemiz, çok farklı bir proje olacak. Bin 500 metrekare alanda yapılacak projede şehrimizin simgesi olan yapıların minyatürleri, eğitici ve öğretici oyun alanları, çocuk aktivite merkezleri ve trafik eğitim parkuru ile otopark gibi ayrıntılar yer alacak. Gürselpaşa ve Kurtuluş mahallelerimizde planlanan Çocuk Kreşi projeleri ile özellikle çalışan annelerimizin hayatını kolaylaştırıp, çocuklarımızın güvenilir ortamlarda eğlenip eğitim almalarını sağlayacağız. Bu kreşlerimizi, ilçemizdeki tüm mahallelerde yaygınlaştıracağız. Kreşlerimizin her biri yaklaşık 300 çocuğumuza hizmet verecek kapasitede olacak."Emeklilere konakYeni, sevgi, saygı ve fedakarlığın gelişmesinde, gençlerin ve çocukların yetiştirilmesinde katkısı çok büyük olan yaşlılar için de proje geliştirdiklerinin altını çizerek, "Baş tacımız olan büyüklerimize yönelik olarak planladığımız Emekli Konağı Projemiz de, vizyon projelerimizden biri olacak. Her mahalleye planlanan bu projede, emeklilerimiz için hobi alanları, TV ve video izleme alanları, kütüphaneler yer alacak" dedi.Yeni, Yeni Baraj Mahallesinde inşa edilecek olan Aile Yaşam Merkezi ile entegreli olacak ve 700 metrekare alanı kapsayacak Engelsiz Kafe Projesi'yle de, engellilerin yararına olacak bir çalışmaya imza atacaklarını söyledi.Fikret Yeni, görme engelliler için sesli kütüphane, down sendromlu çocuklar için eğitim ve eğlence alanı gibi ayrıntıların yer alacağı projenin, Seyhan için iz bırakacak projelerinden biri olacağını kaydetti. - ADANA