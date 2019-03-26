Fikret Yeni'den, Tema'ya Doğa Dostu Başkan Sözü

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni, Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın (TEMA) Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi'ni imzaladı.Fikret Yeni, eşi Emine Yeni, TEMA Vakfı Adana İl Temsilcisi Muzaffer Tümenbatur ve yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu imza töreninde, Adana'nın, çevresiyle ve doğasıyla muhteşem bir şehir olduğunu söyledi.Vatandaşların takdiri ve teveccühüyle göreve gelmesi halinde, Allah vergisi olan bu güzellikleri doğa dostu belediyecilik anlayışı ile koruyacaklarını belirten Fikret Yeni, "Allah nasip eder göreve gelirsek, Seyhan'ın yok denecek kadar az olan kişi başına düşen yeşil alan miktarını, Türkiye ortalamasına getireceğiz" dedi.Fikret Yeni, sosyal hayatın en önemli etkenlerinden birinin çevre olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:"Seçim çalışmalarımız süresince, çevre ve doğa konusundaki hassasiyetlerimizi ve aynı zamanda Seyhan ve Adanamız için planladığımız vizyon projelerimizi park ve yeşil alanlarıyla donatılı şekilde gerçekleştireceğimizi sürekli ifade ediyorum. TAMA Vakfı Adana İl Temsilcisi Muzaffer Tümenbatur ve yönetim kurulu üyelerine de, bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çevrenin korunması, vazgeçilmemesi gereken hassasiyetlerimizden birisi. Adalet bir insan için ne kadar önemliyse, yaşanılabilir bir çevre de o kadar önemli. Altına imzamı attığım taahhüdü sonuna kadar yerine getirme gayretinde olacağım."Fikret Yeni, daha sonra 15 maddeden oluşan "Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesini" imzaladı.TEMA Vakfı Adana İl Temsilcisi Muzaffer Tümenbatur da, Fikret Yeni'ye çevre konusundaki hassas yaklaşımı nedeniyle teşekkür etti. - ADANA