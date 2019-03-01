Fikret Yeni, Marka Projelerini Açıklayacak

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni, vatandaşların takdiri ve teveccühüyle göreve seçilmesiyle birlikte Seyhan'ı dünya markası haline getirecek vizyon projelerini, 3 Mart Pazar günü düzenlenecek toplantıda açıklayacağını bildirdi.Fikret Yeni, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ve Partisinin Genel Merkezi kararı çerçevesinde Adana'nın yaklaşık yüzde 40 nüfusuna sahip olan Seyhan Belediyesi'nde Cumhur İttifakı adına AK Parti Belediye Başkan Adayı olarak gösterildiğini hatırlattı.Türkiye'nin 46 ili, 5 büyük şehrinden daha büyük olan ve 800 binin üzerinde nüfusa sahip Seyhan'ın 96 mahallesindeki binlerce sorunu giderip hak ettiği noktaya taşımak amacıyla yola çıktığını vurgulayan Fikret Yeni, "Partimizin 5,5 yıl il başkanlığını yapmamın sağladığı avantajla Adana genelinde olduğu gibi Seyhan'ı da bilen birisiyim. Bu süreçte vatandaşlarımızın dile getirdiği ve kendi tespit ettiğimiz sorunlarla ilgili envanter oluşturduk. Bu sorunları tamamen ortadan kaldıracak planlamalar yaparken, ilçemizin daha güzel ve yaşanılabilir, aynı zamanda şanına yakışır noktaya gelmesi için alanında uzman ekip arkadaşlarımızla 25 başlık altında 96 mahallemizin tamamını kapsayacak 106 proje hazırladık" ifadelerini kullandı.Fikret Yeni, söz konusu projelerini, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, partisinin Adana milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü, ilçe belediye başkan adayları ve vatandaşların katılımıyla 3 Mart Pazar günü kamuoyuyla paylaşacağı bilgisini verdi."96 mahallemizi tarayarak projelerimize son halini verdik"Fikret Yeni, açıklamasını şöyle sürdürdü:"Seçim çalışmalarına başladığımız günden buyana Seyhan ve Seyhanlı hemşerilerimiz için çok değerli projeler hazırladık. Biz göreve gelelim de neler yapabiliriz noktasında bir anlayışla yola çıkmadık. İl Başkanlığı yapmış olmam hasebiyle zaten Seyhanımızın sorunlarını çok iyi biliyorduk. Notlarımızı almış, dersimize çalışmıştık. Bununla da yetinmedik ve alanında uzman bir saha ekibi ile 96 mahallemizi sokak sokak tarayarak projelerimize son halini verdik. Özellikle lansmanını yapacağımız 4 büyük projemiz, Seyhan ve Adana için çok büyük heyecan oluşturacak ölçekte olacak. Projelerimizden ikisi, Seyhan Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve 2 bakanlık ayağı ile 3 aşamalı gerçekleştirilecek. Örneğin Tepebağ için planladığımız projemiz sadece Seyhanımız için değil Adanamızın tamamı için çok değerli bir proje. Bu projemiz, tarihi dokuyu ortaya çıkararak ve gerekli restorasyonu yaparak ilçemizin marka bir ilçe anılması noktasında dev bir adım niteliğinde. Aynı şekilde tüm projelerimiz, içeriği dolu, tüm ayakları ile en ince detayına kadar planlanmış projeler. Vatandaşlarımızın takdiri ve teveccühüyle Allah nasip ederse, başkanlık dönemimizde kısa ve orta vadeli, çok daha önemlisi partimizin 2023-2053 ve 2071 vizyonları çerçevesinde gerçekleştireceğimiz projelerle Seyhan'ı sadece ülkemizin değil, dünyanın sayılı mekanları ve coğrafyası noktasında gösterilecek düzeye taşıyacağız. Gönül Belediyeciliği ilkesiyle yapacağımız çalışmaları, her platformda dile getirdiğim gibi toplumun tüm kesimiyle el ele ve omuz omuza birlikte başaracağız."Fikret Yeni, 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı yanındaki Parkpoint'te yapacağı proje tanıtım toplantısına, Adanalıları davet etti. - ADANA