Fikret Yeni: "Seyhan'ı Hayal Bile Edilemeyecek Hizmetlerle Buluşturacağız"

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni , Seyhan'ın tüm sorunlarını giderip, her mahalleye eşit hizmet götüreceklerini belirterek, "Seyhanımızı vizyon projelerle buluşturacağız" dedi.Fikret Yeni, Mithatpaşa Mahallesi'nde düzenlenen mitingde, Seyhanlı hemşerilerinin, kendisine hizmet edecek planı ve projesi olanla, olmayanlar artasındaki farkı çok iyi bildiğini söyledi.Vatandaşların takdiri ve teveccühüyle 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın destan yazacağını ifade eden Fikret Yeni, " Adana 'da Allah'ın izniyle 16-0 yapacağız. Adana, Cumhurbaşkanımıza, bu milletin liderine, mazlumların umut ışığı olan Recep Tayyip Erdoğan 'a öyle bir sahip çıkacak ki, diğerleri bunu hayal bile edemeyecek" dedi.Fikret Yeni, tüm teşkilat olarak, sokak sokak gezerek Seyhan'a dair yapacakları hizmetleri anlattıklarını dile getirerek, "Biz, Seyhan'ın 96 mahallesi için planlanan 26 başlık altındaki 108 vizyon projelerimizle, Seyhan'ı, hayal bile edilemeyecek hizmetlerle buluşturacağız" diye konuştu."Partizanlık yapmayacağız""Ne belediye çalışanlarına karşı, ne de hizmette partizan bir tutum içerisinde olmayacağız" diyen Fikret Yeni, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Onların, seçildikten sonra 'Belediyede, AK Partili olan çalışamayacak' dediğini vatandaşlarımız unutmadı. Ama biz, işini iyi yapan kim olursa olsun, görevinde kalacağını her yerde söylüyoruz. İşini iyi yapanın siyasi düşüncesi beni ilgilendirmez. İnsanların farklı siyasi düşüncelere sahip olması, demokrasilerin gereğidir. Onlar vebal altında kalabilir. Ama ben vebal altında kalmayacağım. İşi ehline vereceğiz. İşini iyi yapıyorsa, o kişi belediyede çalışma hakkına sahiptir. Biz, sokakları temizleyerek altının teriyle çocuğuna ekmek götüren işçilerimizle uğraşacak kadar vicdansız değiliz. Belediyecilik hizmetlerimizde de aynı doğrultuda hareket edeceğiz. Hizmeti, mahallelerimizin, sokaklarımızın ve vatandaşlarımızın hizmete ihtiyacı olup olmadığına bakarak adaletli ve eşit şekilde götüreceğiz. Belediyemizin vereceği hizmette siyasi düşünceyi öne çıkarmak vebaldir. Biz böyle bir vebalin altına girmeyeceğiz."Projelerini sıraladıFikret Yeni, daha sonra Adana ve Seyhan'a kazandıracağı projeleri sıraladı.Tepebağ Projesi gibi 2 önemli projenin, Adana Büyükşehir Belediyesi ve iki bakanlık desteğiyle yapılacağını anlatan Fikret Yeni, şunları kaydetti:"Kampüs Seyhan, Kongre Merkezi, Tema Park, Seyhan Kaynağından Ayırma, STK Plaza ve Atölye, Konser Alanı ve Amfi Tiyatro, Modern Mikro Sanayi Sitesi, Refakat Otel, Katlı Otoparklar, Aile Yaşam Merkezi, Mahalle Atölyeleri, Sosyal Konutlar, Amatör Futbol Kulüpleri Kompleksi, Spor Parklar, Spor Alanları, Taziye Evleri, Yüzme Havuzu, Çocuk Kreşi, Emekli Konağı, Çocuk Şehri ve Çok Amaçlı Kompleks gibi projelerimiz, Seyhan'ın yıldızını parlatacak."Fikret Yeni, mitingin ardından Seyhan'ın farklı mahallelerinde esnaf ve işyeri ziyaretleri de gerçekleştirerek, toplumun her kesimini ilgilendiren projelerinden bahsetti. - ADANA