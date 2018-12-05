Fikri Bağımsızlık İktisadi Bağımsızlıkla Desteklenmeli

İleri teknolojiden savunmaya, inşaattan sağlığa, sektörlerinde kendini ispatlamış 49 ülkeden 150 yatırımcı, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Ticaret Bakanlığı'nın desteği ve İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) iş birliğinde düzenlenen Fırsatlar Zirvesi'nde bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen 'BADEER I. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi'nin açılışına BADEER Yatırım Platformu Yürütme Kurulu Başkanı Bader El-Saeed, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk katıldı.

Zirvenin açılışında konuşan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, üniversite olarak sektörle iş birliğine önem verdiklerini belirterek, bu nedenle BADEER I. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi"ne destek verdiklerini söyledi. İbn Haldun Üniversitesi, BADEER I. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi'nde danışman üniversite olarak yer alıyor. Uluslararası yatırım nasıl yapılır, hangi alanlara yapılmalı gibi konularda danışmanlık yapılıyor.

İHÜ, küresel rekabette Türkiye'yi temsil edebilecek insanlar yetiştiriyor

İbn Haldun Üniversitesi'nin Türkiye'de uluslararası öğrencilere yüksek oranda hizmet veren, öncü üniversitelerden biri olduğunu belirten İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, "Geçen sene lisans bölümlerimize yurt dışından 3 bin başvuru aldık. Bunlardan 53 başvuruyu kabul ettik. Aynı şekilde lisansüstü programlarımıza 2 bin 200 başvuru yapıldı, 150'sini kabul ettik. Amerika'dan Japonya'ya, Orta Doğu'dan Orta Asya'ya, Afrika'dan Balkanlara kadar çok farklı yerlerden üniversitemize ilgi duyuyorlar. Bu ilginin en önemli sebebi üniversitemizin temsil etmeye çalıştığı değerlerdir. Üniversitemizde üç dilde eğitim vererek, dünya çapında iş bulabilecek, küresel rekabette ülkemizi temsil edebilecek nitelikte insanlar yetiştiriyoruz" dedi.

İbn Haldun Üniversitesi öğrencilerine 3 dil öğretmenin yanı sıra Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine seyahat imkânı sunuluyor. Öğrenciler bu ülkelerdeki kültürleri yakından tanıma fırsatı elde ediyor.