Fikri Işık Karamürselin Köylerini Gezmeye Devam Ediyor

Önceki Dönem Başbakan Yardımcısı AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Karamürsel'e yapmış olduğu Ziyarette köyleri gezerek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Akşam mesaisini Karamürsel'de geçiren Işık; Senaiye, Akçat, Karapınar, Akpınar ve Osmaniye mahallelerini gezerek geçirdi. Vatandaşların talepleri ve sorunlarını birebir dinlemek için gezen Önceki Dönem Başbakan Yardımcısı AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'a Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muharrem Top ve beraberinde heyet eşlik etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden programda misafirlerini ağırlayan köy halkı, kendilerine yapmış olduğu ziyaretten ötürü Önceki Dönem Başbakan Yardımcısı AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'a teşekkür ettiler.