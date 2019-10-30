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"Fil dişi" operasyonu

Kağıthane'de düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollardan getirilen fil dişi, gergedan boynuzu, piton derisi ve kehribardan yapılan 269 obje ele geçirildi.

30.10.2019 12:59
Kağıthane'de düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollardan getirilen fil dişi, gergedan boynuzu, piton derisi ve kehribardan yapılan 269 obje ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" (CİTES) kapsamında fil, gergedan ve piton yılanı gibi hayvanlara ait parçaların ve değerli taşların kaçak yollarla ülkeye getirildikten sonra bazı ustalara heykel, bıçak, tespih, baston, satranç takımı, çanta ve ayakkabı yaptırılarak yüksek fiyattan satıldığını belirledi.
Polis ekiplerince, 23 Ekim'de yapılan operasyonda, 189 parça fil dişi, gergedan boynuzu ve kehribardan yapılmış tespih, 76 parça satranç takımı ve benzer obje, 4,60 metre uzunluğunda piton derisi, 50 santimetre uzunluğunda gergedan boynuzu, 75 ve 85 santimetre uzunluğunda 2 fil dişi ele geçirildi.
Gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu N.S. işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kağıthane, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA


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