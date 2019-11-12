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Fil hastalığı bacaklarını yok ediyor

BARTIN'da, fil hastalığı teşhisi konulan Sabri Reisoğlu (65), köydeki evine hapsoldu.

12.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:11Fil hastalığı bacaklarını yok ediyor

BARTIN'da, fil hastalığı teşhisi konulan Sabri Reisoğlu (65), köydeki evine hapsoldu. Reisoğlu, her geçen gün şişen ayakları nedeniyle sıkıntı yaşarken, maddi imkanları yeterli olmadığı için tedavi göremediğini belirterek yetkililerden yardım istedi. İki bacağının çürümesinden dolayı ağır koku altında olan  evde sürekli parfüm kullanılırken, Reisoğlu, kimsenin misafirliğe bile gelmek istemediğini belirtti.

Karaköyşeyhler Köyü'nde yaşayan çiftçi 6 çocuk babası Sabri Reisoğlu, 3 yıl önce bacaklarındaki şişlikten dolayı , Karabük ve 'daki hastanelerde tedavi oldu. Fil hastalığı teşhisi konulan Sabri Reisoğlu'nun tedavisi için 40 bin TL para istendi. Ancak maddi gücü olmayan Sabri Reisoğlu köyüne dönmek zorunda kaldı. 6 aydır çaresiz bir şekilde evde bekleyen Sabri Reisoğlu'nun ihtiyaçlarını eşi Nazife Reisoğlu (60) ve oğlu Özkan Reisoğlu (24) karşılıyor. Üşüyen Sabri Reisoğlu'nun odasında yaz kış soba yakılıyor. İki bacağının çürümesinden dolayı ağır bir koku altında olan evde sürekli parfüm kullanılıyor. Sabri Reisoğlu'nun bacaklarını zaman zaman kurtlar yerken, eşi su tutarak kurtçukların dökülmesini sağlıyor.

'DAYANACAK GÜCÜM KALMADI'

Çaresiz şekilde eve hapsolan Sabri Reisoğlu, "Hiç uyuyamıyorum, yatamıyorum. Durumum çok kötü, hastanelere gittim, para istediler. Her yere gittim ama parasızlıktan tedavi bulamadık. Eve hapsoldum. Ev çok kötü kokuyor. Ayaklarımın her yeri delik deşik, kurtlar yiyor, ayaklarımı mahvettiler. Kokudan ve bu kurtlardan herkes rahatsız oluyor. Evime kimse misafirliğe ya da bakmaya gelemiyor. Bana yardım etmelerini istiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

Nazife Reisoğlu ise "Evimin her yerini kurtlar bastı. Artık ben bunaldım. Eşimin bacaklarını sürekli kurtlar yiyor. Geçtiğimiz aylarda Bolu'ya gittik. Akıntıyı temizlediler. Ama Ankara'daki hastanede bacakları kesilecek. Sonra İstanbul'a gittik. Fizik tedavi görecekti. Akıntı başladı, yine çözüm olmadı. Sonra bizi eve gönderdiler. Bu yaz her gün kurt temizledim. Ev çok kötü kokuyor. Ne yapacağımızı şaşırdık" diye konuştu.



İstanbul, Ankara, Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

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