Fil hastası adam sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:54



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:54

Fil hastası adam sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyorBARTIN - Bartın'da fil hastalığı sebebiyle ayaklarında ve bacaklarında şişlikler, yaralar oluşan 64 yaşındaki adam sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor. Bartın'da yaşayan 64 yaşındaki Sabri Reisoğlu, ayaklarında ve bacaklarında oluşan şişlikler, yaralar nedeniyle yatağa bağımlı yaşıyor. Fil hastalığı (lenfödem) sebebiyle uzatılacak yardım elini bekliyor Reisoğlu, hastalığı sebebiyle kişisel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını söyledi. Ankara, İstanbul ve Karabük'te tedavisi için hastanelere başvurduğunu anlatan Reisoğlu, "Tedavi yapamadık. Bu hale geldi. Bu kalp-damar sebebiyle böyle meydana geldi. Ağrı sancı devam ediyor. Damarlar tıkandı. İhtiyacımı bile göremiyorum. Allah yardımcım olsun. İstanbul'a, Ankara'ya, Samsun'a, Karabük'e gittim. Öyle para bulup da özel hastaneye gidemedim. Bu hale geldi. Tedavisi vardır illaki ölümden başkasına tedavi var. Ben tedavisini bekliyorum. Ayaklarımın iyileşmesi için Cumhurbaşkanımızdan talebimiz var. Onlar bizim babamız. Allah'ım beni bu dertten kurtarırlar. Çok çektim. Lavaboya gidemiyorum, yürüyemiyorum" diye konuştu.