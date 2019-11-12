Haberler » Güncel » Fil hastası adam sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor - Haber

Fil hastası adam sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor

Bartın'da fil hastalığı (lenfödem) nedeniyle ayaklarında ve bacaklarında oluşan şişlikler ve yaralar sebebiyle yatağa bağımlı yaşayan 64 yaşındaki Sabri Reisoğlu, kendisine uzatılacak yardım eliyle sağlığına kavuşmak istiyor.

12.11.2019 13:18 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:21
'da fil hastalığı (lenfödem) nedeniyle ayaklarında ve bacaklarında oluşan şişlikler ve yaralar sebebiyle yatağa bağımlı yaşayan 64 yaşındaki Sabri Reisoğlu, kendisine uzatılacak yardım eliyle sağlığına kavuşmak istiyor.
Haraköyşehler'de oturan Reisoğlu, ayaklarında ve bacaklarında şişlik ve yara oluşması sonucu Bursa, Samsun, , ve 'da hastanelere başvurdu. Buradaki tetkiklerde fil hastalığı teşhisi konulan Reisoğlu, yaklaşık 3 yıldır hastalıkla mücadele ediyor.
Rahatsızlığı nedeniyle kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan, yürümekte güçlük çeken ve zamanının büyük bölümünü yatakta geçiren Reisoğlu, sağlığına kavuşmak için kendisine yardım eli uzatılmasını bekliyor.
"Ağrım çok oluyor, ne yapacağımı şaşırdım"
Reisoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalığının yaklaşık 3 yıl önce ayak ve bacaklarının şişmesiyle başladığını ve doktorların, sorunun ciğerlerden kaynaklandığını söylediğini belirtti.
Şişmeye başlayan ayaklarında ve bacaklarında yara oluştuğunu dile getiren Reisoğlu, "Ağrım çok oluyor, ne yapacağımı şaşırdım. Tedavisi özel hastanelerde yapılabiliyormuş, maddi desteğe ihtiyacım var. Benimle eşim ilgileniyor, onun da derdi çok." diye konuştu.
Eşi Nazife Reisoğlu da birçok hastaneye gittiklerini belirterek "Bolu, Ankara, İstanbul'a gittik. Rahatlatmak amaçlı bazı tedaviler yapıldı ama sonuca ulaşamadık. En son özel hastaneye gittik orada da 40 bin lira istediler, buna da durumumuz yok." ifadelerini kullandı.
Fil hastası adam sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor

İstanbul, Ankara, Bartın, Bolu, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:58 Başkan Akkaya şampiyon sporcuyu altınla ödüllendirdi
14:52 Tuşba Belediyesinden kurs atağı
14:57 "Islak imza kumpası" davasında sanıkların yurtdışı yasaklarının devamına karar verildi
14:56 Kiracılarının 12 yaşındaki kızına cinsel istismara 10 yıl hapis
14:56 BAĞCILAR'DA MİNİBÜS VE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI KAMERADA (EK GÖRÜNTÜLER)
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
14:10 Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a bir tavsiyem olacak" dedi, parti grubunda alkış tufanı koptu
14:07 Mansur Yavaş sözünde durdu! İşten atılan 10 işçi yeniden çalışmaya başladı
13:46 Terörist Fetullah Gülen'in talimatını diğer üyelere ileten HSYK eski üyesi Ahmet Berberoğlu'na hapis cezası
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
12.11.2019 14:58:20