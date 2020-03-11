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FILA YENİ KOLEKSİYONU İLE DEICHMANN'DA!

Deichmann yine trend ve moda öncüsü!

11.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:25
ilandırFILA YENİ KOLEKSİYONU İLE DEICHMANN'DA!

Fila'nın yeni koleksiyonuve biribirinden farklı trend modelleri şimdi Deichmann mağazalarında!

Deichmann'da; Fila koleksiyonugeniş bir ürün yelpazesine sahip; kadın, erkek, çocuk içintasarlanmiş modeller rahat ve trendibir arada sunuyor.

Fila'nın; Deichmann'a özel koleksiyonu sayesinde gündelik yaşamda rahat vemoda öncüsü olmak isteyen herkessezonun hit parçalarıyla kıyafetlerini kolayca kombinleyebilecekler.

Chunky, Lightweight, Retro Jogger, Colurt Silüyetmodelleri, neon renkleri, ilkbahar ve yaz esintisini hissettiren slides terklikleri ile tüm Fila tutkunları enerjik adımlarla dikkatleri üzerine çekecek.

Deichmann'a özel hazırlanan Fila koleksiyon'uDeichmann magazaları ve deichmann.com.tr de sizleri bekliyor.

Detaylı Bilgi İçin:

Özenç DOĞAN/ DEICHMANN

Tel: 0 212 373 70 00

e-mail: ozenc_dogan@deichmann.com

Etiketler : Deichmann, Advertorial

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