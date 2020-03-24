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Fildişi Sahili Başbakanı, Kovid-19 pozitif bir kişiyle teması nedeniyle kendini karantinaya aldı

Fildişi Sahili Başbakanı Amadou Gon Coulibaly'nin, temasta bulunduğu bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif çıkması nedeniyle kendini karantinaya aldığı bildirildi.

24.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:44
Fildişi Sahili Başbakanı, Kovid-19 pozitif bir kişiyle teması nedeniyle kendini karantinaya aldı
Fildişi Sahili Başbakanı Amadou Gon Coulibaly'nin, temasta bulunduğu bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif çıkması nedeniyle kendini karantinaya aldığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Coulibaly'nin temasta bulunduğu bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, hiçbir belirti göstermese de Başbakan Coulibaly'nin tedbirlere uyarak 14 gün boyunca kendini karantinaya aldığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın 31 Ekim'de yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıklamasının ardından, iktidar partisi 61 yaşındaki Coulibaly'i aday olarak göstermişti.
Şu ana kadar 25 Kovid-19 vakası tespit edilen Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Ouattara, dün akşam acil durum ve kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
Burkina Faso'da 5 bakan Kovid-19'a yakalandı
Öte yandan, sahraaltı ülkesi Burkina Faso'da son 24 saatte 15 yeni vaka daha kaydedilmesiyle vaka sayısı 114'e yükseldi.
Ulusal Müdahale Komitesi'nden yapılan açıklamada, enfekte olanlar arasında 5 bakan olduğu vurgulandı.
Açıklamada, vakalardan 2'sinin iyileştiği, vakalarla temasta bulunan 958 kişinin izlendiği belirtildi.
Sahraaltı Afrika'da virüsten ilk ölümün yaşandığı Burkina Faso'da salgını engellemek amacıyla kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Fildişi Sahili, Cumhurbaşkanı, Burkina, Güncel

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