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Fildişi Sahili Milli Takımı'nda teknik direktör Kamara ile yollar ayrıldı

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda teknik direktör İbrahim Kamara görevinden ayrıldı.

21.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:52Fildişi Sahili Milli Takımı'nda teknik direktör Kamara ile yollar ayrıldı
Fildişi Sahili Milli Takımı'nda teknik direktör İbrahim Kamara görevinden ayrıldı.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, 53 yaşındaki Kamara ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Daha önce milli takımın alt yaş kategorilerinde görev yapan Fildişi Sahilli teknik direktör Kamara, 2018'de A takımın başına geçmişti.

Kamara yönetimindeki Fildişi Sahili Milli Takımı, 2019 Afrika Uluslar Kupası'na çeyrek finalde veda etmişti. Fildişi Sahili Milli Takımı, son olarak Kasım 2019'da oynanan 2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri K Grubu maçında Etiyopya'ya 2-1 yenilerek sürpriz bir mağlubiyet yaşamıştı.

Futbol Federasyonu, Fildişi Sahili, Spor

Kaynak: AA

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