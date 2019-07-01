01.07.2019 21:12
Haberler » Spor » Haber

Fildişi Sahili, Namibya'yı 4 golle geçti

Fildişi Sahili, Namibya

2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu 3. maçında Fildişi Sahili, Namibya'yı 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu 3. maçında Fildişi Sahili , Namibya 'yı 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Bu yıl Mısır 'ın ev sahipliğinde 32.'si düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nda yer alan Fildişi Sahili ile Namibya, 30 Haziran Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fildişi, 39. dakikada Gradel, 58. dakikada Die, 84. dakikada Zaha ve 89. dakikada Cornet'in attığı gollerle maçı 4-1 kazandı. Namibya'nın tek golü ise 71. dakikada Kamatuka'dan geldi.

Bu sonuçla grup maçlarını 6 puanla ikinci sırada tamamlayan Fildişi Sahili, bir üst tura yükseldi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Fildişi Sahili , Namibya , Afrika , Mısır , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:42 Ahmet Ağaoğlu: "Obi Mikel'in maliyeti 200 bin Euro arttı"
22:40 Gençlerbirliği yeni sezona 'merhaba' dedi
22:27 Ümit Özat: "Sağlam bir kadro ile sezona gireceğiz"
22:26 Ozan Kabak, Schalke 04 ile ilk idmanına çıktı
22:22 Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
22:20 Ozan Kabak, Schalke 04 ile ilk idmanına çıktı
22:20 Adil Gevrek: "Fabian'la anlaştık, Ayala ve Ahmet Oğuzla görüşüyoruz"