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Fildişi Sahili'nde ilk koronavirüs vakası görüldü

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

11.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:02
Fildişi Sahili'nde ilk koronavirüs vakası görüldü

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İtalya 'dan gelen bir Fildişi vatandaşına yapılan testlerin pozitif çıktığı belirtildi.

Ateş ve burun akıntısı şikayetiyle Adjame-Plateau-Attecoube bölgesindeki hastaneye giden kişide koronovirüs tespit edildiği vurgulanan açıklamada, durumu stabil olan hastanın karantinaya alınarak, tedavisinin başladığı aktarıldı.

Açıklamada, vaka ile teması olan kişilerin durumunun izlendiği ifade edildi.

Afrika kıtasında Fildişi Sahili'nin yanı sıra Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta da Kovid-19 vakaları görüldü.

Kıtadaki toplam 114 koronavirüs vakasının 2'si ölümle sonuçlandı.

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Kaynak: AA

Etiketler : Fildişi Sahili, Plateau, İtalya, Afrika, Güncel

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