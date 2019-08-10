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Fildişi Sahili'nde Müslümanların Kurban Bayramı heyecanı

Türkiye, şefkat ve büyüklüğünü kurban ile dünyanın dört büyük yanına taşımayı sürdürüyor.

10.08.2019 16:04 Fildişi Sahili'nde Müslümanların Kurban Bayramı heyecanı
Türkiye, şefkat ve büyüklüğünü kurban ile dünyanın dört büyük yanına taşımayı sürdürüyor. Afrika'nın batısında bulunan Fildişi Sahili'nde bayram hazırlıkları sürüyor.

Diyanet İşleri Bakanlığı'nın öncülüğünde Türkiye'nin şefkat, sevgi ve büyüklüğünü gönül köprüleri kurarak inşa ettiği dostluk, Kurban Bayramı'nda Afrika'nın batısında bulunan Fildişi Sahili'nde sürüyor. Ülkenin her yerinde Müslümanlar bayrama hazırlanıyor.

Kameralara yansıyan görüntülerde Afrika kültürünün de yaşatıldığı görülüyor. Tezgahlar üzerindeki ürünler yerli yabancı herkesin ilgilisini çekiyor. Bayram öncesinde kadınlar ve özellikle çocuklar pazarların renkli yüzünü oluşturuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı götürdüğü kurbanları keserek ülkedeki fakir insanlara dağıtmayı planlıyor. - ABİDJAN

Kurban Bayramı, Fildişi Sahili, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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