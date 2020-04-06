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Fildişi Sahili Savunma Bakanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fildişi Sahili Savunma Bakanı Hamed Bakayoko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

06.04.2020 23:36 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:36
Fildişi Sahili Savunma Bakanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fildişi Sahili Savunma Bakanı Hamed Bakayoko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Bakayoko, yayımladığı açıklamada, hastalığın hiçbir belirtisini göstermemesine rağmen Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, karantina sürecini başlattığını bildirdi.
Bakayoko, ülkede Kovid-19 tespit edilen ilk bakan oldu.
Öte yandan başkent Abidjan'ın Yopougon bölgesinde Kovid-19 tarama merkezi kurulmasına karşı çıkan halk ile polis arasında çatışma çıktı.
Sokağa dökülen bölge sakinleri, "Koronavirüs istemiyoruz", "Aşı istemiyoruz" sloganları atarak yollara barikat kurdu.
Barikatları yıkan emniyet güçleri, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Polis , olaylarda 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Başbakan Amadou Gon Coulibaly, Kovid-19 testi pozitif olan bir kişi ile temas kurduğu için 24 Mart'ta kendisini karantinaya almış ancak Coulibaly'ye daha sonra yapılan testler negatif çıkmıştı.
Ülkede şu ana kadar 323 Kovid-19 vakası görülürken, bunlardan 41'i sağlığına kavuştu, 3'ü yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Fildişi Sahili, Koronavirüs, Polis, Güncel
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