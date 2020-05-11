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Fildişi Sahili ve Liberya'dan getirilen 98 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi - ÇANAKKALE

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Fildişi Sahili ile Liberya'dan Türkiye'ye getirilen 98 Türk vatandaşı Çanakkale'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

11.05.2020 09:18 | Son Güncelleme: 11.05.2020 09:20
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Fildişi Sahili ile Liberya'dan Türkiye'ye getirilen 98 Türk vatandaşı Çanakkale'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Tük Hava Yolları (THY) uçağı ile İstanbul Havalimanı'na inen 240 kişiden 98'i sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından 4 otobüsle Çanakkale'ye getirildi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kız yurduna getirilen Türk vatandaşları, yurt bahçesine girişte tekrar sağlık kontrolünden geçirildi.
Valiz ve kişisel eşyaları da dezenfekte edilen vatandaşlar, AFAD ile Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelince yurda yerleştirildi.
AFAD ve polis ekipleri de misafir edilecek vatandaşların girişi sırasında güvenlik önlemi aldı. Fildişi Sahili ve Liberya’dan getirilen 98 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi - ÇANAKKALE

Kaynak: AA

Etiketler: Çanakkale, Liberya, Güncel, Haber

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